Los retos de José Luis Sanz

Es la queja principal de todos los sevillanos. Cuando Antonio Muñoz asumió la alcaldía, lo primero que hizo fue crear una delegación destinada a la limpieza. De poco ha servido.

Hay dos problemas: la gente genera muchísima suciedad y Lipasam no es efectiva. Si una empresa pública no es eficaz, quizá sea el momento de plantearse otras alternativas. Sanz tiene cuatro años por delante. Una huelga ahora no erosionaría su imagen de cara a una reelección en el futuro y, si soluciona el problema de la limpieza, tendría mucho ganado. Pero esta decisión la debe de tomar ya.