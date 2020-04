La falta de una vivienda digna impide a los colectivos más vulnerables de Sevilla protegerse de la COVID-19

Las medidas de confinamiento, decretadas por el Gobierno para hacer frente a la crisis del coronavirus, han dejado al descubierto las extremas condiciones de pobreza en las que se vive en los asentamientos chabolistas de España. En concreto en Sevilla, asentamientos chabolistas como El Vacie o los situados en Torreblanca, Polígono Sur y edificio Los Pinillos, no tienen acceso a agua ni a electricidad y no cuentan con una red de saneamiento adecuada. Además, estas medidas les privan de ejercer sus actividades laborales y comerciales, algo que les impide obtener el sustento diario para sus familias. “Si no nos morimos por el virus, moriremos de hambre”, afirma una vecina de Torreblanca. Las familias que habitan en los asentamientos, no cuentan con un techo para poder llevar a cabo el confinamiento ni con los recursos necesarios para protegerse y sobrevivir.