La Feria de Abril más turística

La Feria de Sevilla ofrece al visitante rutas guiadas en el Real, una Caseta de Turismo y puntos de información para "hacerles partícipes de la fiesta, poder explicarles su origen, historia y tradiciones y así acercarlos a la ciudad y a su forma de vida".

Estas iniciativas se enmarcan en una estrategia municipal que "pone el foco" en una "ciudad compartida", que busca el equilibrio entre turistas y residentes, como reconocen fuentes de Sevilla Citty Office a Europa Press. En cuanto a las rutas guiadas, están dirigidas a visitantes dentro del recinto ferial. "Es una manera de presentar la Feria de Abril sevillana a los turistas, explicando nuestras costumbres y la forma de disfrutar nuestra fiesta".

Se trata de un servicio público y gratuito que puede solicitarse de forma presencial en los puntos de información de la Feria --junto a la Portada, en la calle Antonio Bienvenida o en la calle Costillares--, en horario de 12,30 a 18,30 horas o bien, mediante el enlace del QR.

En estos puntos de información, los visitantes suelen preguntar desde la ubicación de las casetas públicas y el horario del paseo de caballos hasta qué líneas de Tussam están más cerca de sus destinos o dónde se encuentran las paradas de taxis. Sin embargo, "no falta el turista extranjero, sobre todo norteamericano, que pregunta dónde sueltan los toros o cúanto cuesta el acceso al recinto ferial", desvela Aurelio Jiménez, uno de los guías.

El recorrido de la visita se inicia en el citado punto de información de la Portada de la Feria. A partir de ahí, el paseo discurre por la calle Antonio Bienvenida, pasará por la calle central del Real y finalizará en la Caseta de Turismo, en el número 25 de Pascual Márquez. La visita en sí tiene una hora de duración y está disponible en español, francés e inglés.

El perfil mayoritario de quien se ha registrado hasta el momento es el de un hispanohablante, tal como asegura, Enrique Dueñas, coordinador de las visitas de Contursa, que, como novedad, llevarán a cabo guías oficiales. "Explicaremos cuál fue el origen de la Feria, en qué consiste y cómo funciona. El objetivo es ser embajadores de la misma". Habrá tres pases diarios (13,30, 15,30 y 17,30 horas) desde este domingo y hasta el sábado 29.

En lo que respecta a la caseta del turista, de acceso público, está gestionada por Contursa y dispone de una zona de terraza y otro espacio interior, "cuyo uso requiere siempre previa reserva on line", ya sea para particulares o grupos, y cuenta con dos tipos de menús degustación denominados 'Experiencia de feria' que se sirven en las horas del mediodía y de la noche.

Las mesas son atendidas por camareros, en los distintos idiomasde los visitantes, y la oferta gastronómica está "muy cuidada", primando "productos de 'kilómetro cero' y sostenibles", destacan las mismas fuentes. En este sentido, a la posibilidad de reservar previamente con un menú cerrado se suma también la oportunidad de disfrutar de un espectáculo musical, con tres pases diarios. El resto del día en la caseta hay música ambiente de sevillanas y rumbas, siguiendo la ordenanza municipal de la Feria.

No obstante, la caseta del turista "no excluye al residente" y por ello dispone de otra zona con mesas altas donde cualquiera, "sea visitante o vecino que no quiera comprar la anterior oferta", podrá consumir sin necesidad de reserva previa ni menú, como en otra caseta pública del Real.