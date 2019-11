La Feria Gallega del Marisco que trae al sur lo mejor del norte

Llega noviembre y eso no impide que podamos seguir disfrutando de manjares costeros como el marisco, langostinos, cigalas, mejillones, zamburiñas o pulpo. Y no, no hace falta irse más lejos que a la Feria Gallega del Marisco en Sevilla que dio ayer su pistoletazo de salida. Diez días con olor a mar, del 7 al 17 de noviembre, que traen lo mejor del sabor costero del norte del país a la ciudad andaluza en esta VII edición, en la explanada del estadio Ramón Sánchez-Pizjuán.

Entrando por Eduardo Dato, puerta 4, se esconde la plaza en la que no faltarán variadas y exquisitas delicias made in Galicia en un evento al que podrán asistir de manera gratuita tanto sevillanos como turistas.