La Fundación Cajasol llega a más de un millón de usuarios y refuerza su compromiso social

Como es habitual, la Fundación Cajasol ha presentado su memoria de actividades realizadas el pasado año, un acto que, sin duda, se ha convertido en uno de los más especiales e importantes dentro de su programación. Inmersos en un año, el 2020, lleno de incertidumbres, no se ha querido dejar de lado esta presentación, no solo para hacer balance de todas las iniciativas desarrolladas y de celebrar, junto a todas las instituciones y organizaciones colaboradoras, el trabajo realizado. Además, este acto ha servido para lanzar un mensaje de esperanza, de reivindicación y de reiterar el compromiso de la Entidad, en todas y cada una de sus áreas de actuación.

Siguiendo las medidas de seguridad, el aforo del acto se ha reducido para poder asegurar la distancia entre los asistentes. No obstante, el aforo del Teatro Cajasol se ha completado con la presencia de los representantes de las organizaciones y entidades con las que a lo largo del año trabaja la Fundación en sus distintas sedes andaluzas: Sevilla, Cádiz, Córdoba y Huelva; así como colaboradores de Málaga, Granada, Jaén y Almería.

El acto ha sido conducido y moderado por el periodista, Cristóbal Cervantes, que ha entrevistado a cada uno de los representantes algunas de las instituciones con las que la Fundación Cajasol colabora.

Sara Díaz, tutora del Máster Finanzas y Dirección Financiera del Instituto de Estudios Cajasol, ha sido la primera entrevistada, y ha profundizado en varios aspectos relacionados con el emprendimiento y la formación. El presidente de la Plataforma del Voluntariado, Armando Rotea, para explicar la apuesta de la Fundación Cajasol por la labor de los voluntarios. Además, ha explicado cómo se ha desarrollado la iniciativa puesta en marcha durante el estado de alarma, un servicio telefónico para la atención y orientación en materia social a la ciudadanía con la finalidad de dar respuesta a las necesidades derivadas de la pandemia del Covid-19, que finalizó a finales de junio con más de 3.400 personas atendidas. En el ámbito cultural ha intervenido la directora general de la Fundación Focus, Anabel Morillo, para explicar la difusión y respaldo a la cultura que se realiza desde la Fundación Cajasol. Y, por último, ha intervenido el presidente del Cádiz Club de Fútbol, Manuel Vizcaíno, que se ha mostrado orgulloso, no solo por el merecido ascenso de su equipo, sino también por todas las iniciativas realizadas en colaboración con la Fundación, a través de las cuales se pone en valor la importancia del deporte, entre los más pequeños, para educar en valores.



Para finalizar el turno de intervenciones, Cristóbal Cervantes ha entrevistado al presidente de la Fundación Cajasol, Antonio Pulido, que ha querido comenzar agradeciendo a los asistentes su presencia en unos tiempos tan complicados. El presidente de la Fundación Cajasol ha explicado El presidente ha explicado que “el pasado año fue un ejercicio espléndido, de consolidación y de crecimiento de nuestras actividades, poniendo en marcha multitud de proyectos nuevos”. Pulido ha querido destacar que “ahora nos toca, como a todas las instituciones de servicio público, recalcular la ruta y adaptarnos al nuevo escenario con el objetivo de reforzar nuestra misión de origen. Que no es otra que la de dar respuesta a las necesidades de nuestros territorios en cada momento. Desde el mismo instante que estalló la crisis sanitaria venimos trabajando en reorientar y adaptar nuestra programación, nuestro enfoque y nuestras prioridades, que evidentemente se han visto alterados por la crisis”. El presidente de la Fundación Cajasol ha querido lanzar un mensaje de esperanza y ha asegurado que “espero firmar muchas alianzas y acuerdos de colaboración para que nuestros recursos sean más útiles que nunca en estos momentos de necesidad y de cambio. No sólo queremos dar asistencia a los más desfavorecidos, también queremos estar presentes en proyectos que generen riqueza y ayuden a la reactivación económica que necesitamos”. En este sentido, se ha puesto de manifiesto la importante labor, además de la acción social y cultural, de la formación y el emprendimiento, áreas de actuación en las que se enmarcan toda la actividad de la Entidad.



Para finalizar la presentación, Cristóbal Cervantes desvelaba uno de los secretos mejor guardados durante el acto. Una caja que ha estado presente en el escenario y de la que nadie conocía su contenido. El periodista mostraba la imagen que contenía en su interior: la foto más cercana al sol, para lanzar un mensaje lleno de esperanza y confianza “que el sol nos siga iluminando”.