«La gente exige menos calidad y cada vez mira más el precio»

R- Los comercios tradicionales, como no sean muy especializados o tengan un flujo muy grande de gente, no funcionan.

Es un sector de mucha competencia, en este tipo de tiendas tradicionales «se trabaja como un chino, ya que se le echan muchas horas. Por ello ejercer esta labor dignamente es imposible. En mi frutería la relación calidad-precio siempre ha sido buena y he tratado de no engañar a nadie, que no es fácil hoy en día», explica el dueño de 'La Frutería de Rafael'.

P- ¿Por qué cierra 'La Frutería de Rafael'?

R- Porque, aunque me tocaba jubilarme en diciembre de este año, una lesión de la rodilla izquierda que afecta a la rótula y al menisco, me obliga a cerrar antes de tiempo. Estoy a la espera de la operación, ya que me llamarán pronto del Hospital Virgen del Rocío y luego vendrá el periodo de rehabilitación.

P- Usted es una persona muy activa y trabajadora, ¿cuando se recupere en qué va a ocupar su tiempo?

R- Una vez jubilado, pienso hacer cosas, no estaré quieto. La pensión de un autónomo es escasa, así que voy a seguir colaborando en la empresa Sur Sabor de envasado al vacío de calabaza. Además, tengo en perspectiva el convertirme socio en una empresa de instalación de paneles solares.

P- En la frutería ha echado muchas horas, con un trato cordial y amable a sus clientes, tratando de ayudar a mucha gente, aunque a usted no le gusta que se sepa.

R- Bueno, uno ayuda en lo que puede. Lo importante es que muchos clientes, durante estos días que estoy recogiendo cosas y haciendo limpieza, se acercan y me dicen cosas como «qué pena», «usted ha sido lo mejor», «te vamos a echar de menos bastante» o «¿y ahora dónde voy a comprar los tomates?». Me está llamando mucha gente. La verdad es que no podía imaginar que me apreciaran tanto. Continuaré teniendo mis relaciones aquí en el barrio, después de tantos años.

Rafael Bocanegra Morón, casado y padre de familia numerosa, antes que frutero fue soldador de estructuras submarinas en Entrecanales y Távora, trabajando debajo del agua en Inglaterra y otros países extranjeros. También ha tenido participación en un restaurante y un bar. Además, tuvo una empresa de reformas (Reindesa).

A todo ello se une su gran afición al deporte (tres veces ganador de España de Remo y jugador de tenis en numerosos clubes), a la música, la lectura (todos los días compra el periódico, «porque hay que ayudar a este sector, ya que cada vez se lee menos»), a las mujeres guapas (»pero por curiosidad científica, no practicando) y, sobre todo, el ejercicio del humor fino (»tipo Monty Python«).