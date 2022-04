«La gente me agradece que la haga reír»

Carlos Latre lleva 25 años en los escenarios, y eso le da una perspectiva clara de cómo actuar en las tablas, incluso improvisando hasta el punto de contar cosas que acaban de pasar o hablar de cosas que pasan en la ciudad donde actúa.

Con esas credenciales se presentará en FIBES los días 23 y 24 de abril, escenario donde hoy ha presentado ‘One Man Show’, espectáculo concebido durante la pandemia y estrenado justo tras el confinamiento. Este show se estrenó en Barcelona en diciembre de 2020 y, pese a las restricciones de aforo y las limitaciones a causa del Covid, logró llenar el Teatro Coliseum de la Ciudad Condal en casi todas sus funciones.

Tras Barcelona, el espectáculo se representó en la Gran Vía de Madrid hasta abril, colocándose en número 1 en ventas en la capital y prorrogando sus funciones en Barcelona, con gran éxito de público y crítica.

“Me están pasando cosas increíbles, como en Valencia, donde un señor se me acercó cuando acabó el show y se me puso a llorar emocionado, porque me decía que hacía mucho tiempo que no se reía, que le hacía mucha falta”, explica el humorista, que asegura que es algo que “la gente me lo repite, y la verdad es que tengo la suerte de ser querido, en cualquier parte de España la gente me da cariño, pero ahora es especial”.