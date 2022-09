La iglesia del Convento de los Capuchinos expone las reliquias del Padre Pío

Es un santo muy querido no sólo en Italia, sino también en España. Fue un sacerdote sencillo, que daba mucha importancia a la confesión y el rezo del Rosario (decía que “es la síntesis de nuestra fe, el sostén de nuestra esperanza, la explosión de nuestra caridad”). Están documentadas por testigos curaciones milagrosas por intersección del santo, como es el caso de una niña totalmente ciega a la que devolvió la visión. Llamó la atención durante su vida terrenal por tener todas las gracias sobrenaturales, una concentración de carismas única en la historia de la Iglesia. Una de sus frases más conocidas es: “Il Signore sa ciò di cui abbiamo bisogno” (”El Señor sabe lo que necesitas”).

Su nombre de pila era Francisco Forgione de Nunzio, a la edad de 5 años prometió “fidelidad” a San Francisco de Asís y comenzaron los primeros fenómenos místicos: éxtasis, ataques del demonio, visiones del Señor, de la Virgen María, de San Francisco, del Ángel Custodio..., que no comunicó a nadie hasta el año 1915, porque “creía que eran cosas ordinarias que sucedían a todas las almas”. El 22 de enero de 1903 vistió el hábito capuchinos en Morcone y recibió su nuevo nombre: Fray Pío de Pietrelcina.

Casi toda su vida la pasó en el Convento de San Giovanni Rotondo (Italia), llevando a cabo una intensa labor sacerdotal, centrada en el altar y en el confesonario, que impulsó a muchos miles de hombres y mujeres de todo el mundo hacia la santidad. También ayudó a las personas que acudían a diario a verlo a recobrar la fe o a encontrar a Dios, y enriqueció además a la Iglesia con obras tan importantes y beneficiosas como la “Casa Alivio del Sufrimientos” (un hospital para personas sin recursos económicos) y los “Grupos de Oración”.

No obstante, sufrió mucho por graves calumnias y envidias de la propia jerarquía eclesiástica, que ponía en duda sus milagros y estigmas. Así, en los años 1922 y 1923, las primeras disposiciones del Santo Oficio, que además de declarar que no constaba la sobrenaturalidad de los hechos, impuso serias restricciones al ministerio pastoral del Padre Pío. Estas limitaciones fueron absolutas desde el 11 de junio de 1931 hasta el 16 de julio de 1933, de forma que no se le permitía ni salir del convento ni recibir visitas ni mantener correspondencia con el exterior. Sólo podía celebrar la Santa Misa en privado, en la capilla interior del convento. Como afirmó Juan Pablo II en la homilía de su beatificación, “por una permisión especial de Dios”, tuvo que sufrir de nuevo, en los años 1960-1964, sacrílegos espionajes y dolorosas incomprensiones, calumnias y limitaciones en el ejercicio de su ministerio sacerdotal.