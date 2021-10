La Iglesia del Santo Ángel y la Catedral, lugares de referencia para visitar al Ángel de la Guarda

No hay que olvidar que Santa Teresa de Jesús, fundadora de las carmelitas descalzas, tuvo experiencias sobrenaturales con los ángeles. Así lo recoge en una de sus obras: «Vi a un ángel hacia el lado izquierdo, en forma corporal, lo que no suelo ver sino por maravilla: aunque muchas veces se me representan ángeles, es sin verlos, sino como la visión pasada que dije primero. En esta visión quiso el Señor la viese así. No era grande, sino pequeño, hermoso mucho, el rostro tan encendido que parecía de los ángeles muy subidos, que parece todos se abrazan. Deben ser los que llaman serafines, que los nombres no me los dicen; más bien veo que en el Cielo hay tanta diferencia de unos ángeles a otros, y de otros a otros, que no lo sabría decir. Vi en las manos un dardo de oro largo, y al fin del hierro me parecía tener un poco de fuego. Este me parecía meter por el corazón algunas veces, y me llegaba a las entrañas: al sacar, me parecía las llevaba consigo, y me dejaba toda abrasada en amor grande de Dios».

Otro de los lugares emblemáticos donde acudir es la Catedral de Sevilla, entrando por la Puerta de San Miguel, accedemos a la Capilla del Ángel de la Guarda presidida por una sobresaliente pintura de esta advocación realizada por Murillo hacia 1665-1666. Es un óleo sobre lienzo (170x113 cm.) en el que se representa al Santo Ángel Custodio conduciendo a un niño de la mano; ambos están de pie, ocupando la totalidad del lienzo. El ángel viste túnica amarilla y dirige su mirada hacia la figura del pequeño que lleva de la mano. El niño representa el alma que está comenzando el camino de la vida, en la que va a necesitar la protección angelical para llegar al cielo. Según los expertos, esta conocida obra pudo basarse en una estampa del italiano Simone Cantarini, discípulo de Guido Reni. El cuadro de Murillo procede originariamente de la iglesia del Convento de los Capuchinos de Sevilla, pero los religiosos la regalaron al Cabildo de la Catedral en agradecimiento por haberla custodiado antes de trasladarla a Gibraltar para evitar ser expoliada por las tropas francesas napoleónicas.

En el muro izquierdo de la Capilla de los Dolores de la Catedral también podemos contemplar la pintura «El Ángel de la Guarda», del artista italiano Matías Pretti y fechada hacia 1660.

Si continuamos el recorrido para ver al Ángel de la Guarda el centro es el mejor sitio. Con respecto a las iglesias, hay imágenes en San Pedro, San Luis de los Franceses, San Juan de la Palma o Los Filipenses. En cuanto a los conventos, la mayoría están en zona de clausura, excepto en la sala expositiva de Santa Paula donde se muestra una bella pintura del siglo XVII del artista José Risueño.

Algunos estudiosos se remontan al Antiguo Testamento como origen de la tradición sobre los ángeles custodios. La doctrina del magisterio de la Iglesia ratificará esta tradición que se va concretando en textos bíblicos y obras literarias que sirvieron de base para su devoción y representación artística del modelo iconográfico.

En el libro del Génesis (Gen. 3:24) se dice: « ... y habiendo expulsado al hombre, puso delante del jardín de Edén un querubín con espada de fuego, para guardar el camino del árbol de la vida». Mateo (Mt.18,10) dice en su Evangelio: «Guardaos de menospreciar a uno de estos pequeños porque yo os digo que sus ángeles, en los cielos, ven continuamente el rostro de mi Padre que está en los cielos.».

El dominico Santiago de la Vorágine en la Leyenda Dorada concreta la obligación de venerar a los ángeles por ser nuestros custodios: «Por muchas razones estamos obligados a recordar y venerar a estos espíritus angélicos que son nuestros guardianes, nuestros servidores, nuestros hermanos y conciudadanos. A su cargo corre la misión de llevar nuestras almas al cielo y de presentar ame Dios nuestras oraciones. Estos nobilísimos soldados del rey eterno, dedicanse también a consolar a los afligidos. Tenemos el deber de honrar a los ángeles primeramente porque son nuestros guardianes«.

La escenificación del ángel custodio se concretará con posterioridad en advocación como protector de lugares, ciudades, naciones o reinos a través de grabados, relieves, pinturas y esculturas. La difusión de las estampas devocionales también popularizarán las representaciones del Ángel de la Guarda.

A partir de mediados del siglo XV su devoción se incrementa en el mundo católico como reacción a los protestantes y gracias al impulso ofrecido por la Compañía de Jesús. El jesuita Francesco Albertini da Catanzaro aclara en su Tratado del Ángel Custodio (1612) que «el Ángel de la Guarda no abandona al cristiano después de su muerte; permanece cerca de él, esperando la hora en la que podrá llevar su alma purificada al cielo, vela también por sus cenizas y las junta piadosamente en espera del gran día de la resurrección».

La solemnidad de la fiesta del Ángel de la Guarda fue impulsada por Francois d'Estaing, obispo de Rodez, quien obtuvo la confirmación del Papa Clemente VII, para poder celebrar la misa propia de los ángeles guardianes, que se ofició por primera vez el 3 de junio de 1526. Posteriormente, en 1608, se fijó en toda la Iglesia la fecha de su fiesta el 2 de octubre.

Será a partir del Concilio de Trento cuando vaya tomando fuerza su devoción y su reflejo en el arte. Desde el siglo XVI se levantan iglesias, capillas, altares y se fundan cofradías bajo su patronazgo para darle culto. Para su representación plástica se toma como modelo a San Rafael que aparecía descrito en el Libro de Tobías, auxiliando al joven Tobías. No obstante, la iconografía del Ángel de la Guarda será fácilmente distinguible porque no llevará los atributos típicos del citado arcángel (el pez, el cayado y Tobías se convierte en la figura de un niño cualquiera que, simbolizando el alma cristiana, es protegido con ternura por el ángel, a quien dirige su rostro y mirada atenta).