La mamá grande de Heliópolis cumple 101 años

“Mi marido era alto y rubio, guapísimo, y me quería con locura”, asegura Concha, extasiada por el recuerdo de aquellos maravillosos años en que él, controlador aéreo, no perdía oportunidad de disfrutar con toda su familia de los pequeños placeres de este mundo, ya fuera en Sevilla, en el campo o en cualquiera de las ciudades en las que tuvieron que vivir por su trabajo, desde Zaragoza a Madrid.

Asomada a la ventana de su porche, rodeada de vírgenes y santos y, sobre todo, de sus cinco hijos , que la visitan casi a diario a pesar de sus muchas ocupaciones, Concha mantiene el sentido del humor con el que ha combatido sus malas rachas, la fe en la vida eterna que ella concibe también en este mundo, la exquisita amabilidad de esas señoras de antaño que también sobrevivieron a los tiempos del cólera y el buen apetito como un secreto a voces de su inesperada longevidad, porque tampoco tiene antecedentes. “Si está enfadada, come y se le pasa; si le duele algo, come y se le pasa; si está cansada, come y se le pasa”, asegura su única hija, Milagro, médica de profesión y perfectamente consciente de que la clave del buen estado de su madre es “su radical optimismo”. Sus cuatro hermanos, todos varones, tienen ya más achaques que esta mamá grande con vocación de seguir protegiéndolos a todos. Aparte de Manuel, que vive entre la agenda social y gastronómica de su madre y una envidiable biblioteca en la sala aledaña a los jardines, están Andrés, Juan Antonio y Vinicio. Solo este último no ha salido en la foto familiar porque faltaba hoy.

Concha de Astorza nació un 4 de enero de 1922 en una casa de la Plaza de Doña Elvira , en el corazón del barrio de Santa Cruz. Fue la única de seis hermanos que nació aquí, porque los demás lo habían hecho en Alicante, de donde eran sus padres, cuyos recuerdos ha heredado ella sin haberlos vivido de verdad. “Parece que estoy viendo la casa de la fábrica, aquel salón con la chimenea, los jardines”, dice ella solo porque su madre se lo contaba. Su padre tenía la exclusiva de una marca neoyorquina de cajas registradoras y toda la familia se vino a vivir a Sevilla justo antes de que ella naciera. Su hermana mayor, 22 años mayor que ella, “era una segunda madrecita para mí”. Con otra de ellas, 15 años mayor también, y ya casada, se quedó Concha durante los años de la guerra civil, “que nos cogió en Cádiz porque habíamos ido a la playa”. Durante aquellos tres años, se quedó a vivir con su hermana y su cuñado en Sevilla, mientras sus padres no podían salir de Madrid. Luego, “me casé vieja, con 32 años”, dice, aunque hoy sorprenda. “Y si mi marido no hubiese muerto, en vez de cinco hijos hubiéramos tenido veinte” .

En Sevilla, estudió en las escuelas del Sagrado Corazón, “e hice piano hasta el tercer curso, pero lo dejé por recomendación de mi padre, que fue también un gran concertista, pero me decía que yo me dedicara a otra cosa porque me faltaba oído para el instrumento”. Concha ha vivido feliz, y se le nota en su sonrisa cándida, en su manera de referir que cuando se enfada es temible, en su modo de matizar que luego se le pasa pronto, en su atrevimiento para que su nieto Carlos la paseara con un monopatín el día de su cumpleaños por las calles del barrio, en su entusiasmo para que el periodista pase a contemplar una colección de rosarios, muchos de los cuales le han regalado los sacerdotes del Claret...

Es diabética, ve poco y oye con dificultad, pero todo eso carece de importancia a los 101 años. “Al menos no digo tonterías y tengo la cabeza en mi sitio”, dice, y es verdad. En breve se le casará uno de sus cinco nietos. Los dos bisnietos le hacen cariñosos dibujos que le colocan debajo del cristal de la mesa camilla. “Yo no tengo ganas de morirme porque soy feliz, aunque lo único que de verdad me ata a este mundo es seguir viendo felices a mis hijos y mi gente”, insiste, y añade, con retranca: “Aunque vea poco. Solo le pido a Dios que siga viéndolos desde el Cielo si tuviera que marcharme”. De momento, no entra en sus planes. Cuando el periodista se despide y le asegura que otro día la visitará, ella dice que no lo oye y su hijo Manuel interviene: “¡Que dice que te hará otra visita cuando cumplas los 200 años!”. Ella sonríe y asiente, convencida de que así será. Y dice amén, aunque no la oímos.