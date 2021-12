La nueva novedad de Uber disponible sólo en Sevilla y Málaga

Uber anuncia hoy el lanzamiento de Uber Pet en Madrid, Málaga y Sevilla. Desde hoy, los usuarios de la plataforma podrán solicitar viajes para ellos y sus mascotas a través de este nuevo servicio con tan solo pulsar un botón.

Con este lanzamiento, Uber responde a la creciente demanda de pasajeros que conviven con una mascota. En España actualmente hay 13 millones de mascotas registradas, según el Instituto Nacional de Estadística, y 7 millones de esas mascotas son perros, de acuerdo con datos de la Red Española de Identificación de Animales de Compañía (REIAC).

“Cada vez más usuarios nos reclaman la posibilidad de viajar con su mascota. Por eso estamos encantados de lanzar Uber Pet como la primera plataforma que ofrece un servicio de este tipo en España, haciendo que la vida con mascotas en la ciudad sea un poco más fácil”, dijo Juan Galiardo, director de Uber en España.

Los usuarios podrán, a partir de hoy, seleccionar Uber Pet como una nueva opción de viaje dentro de la aplicación de Uber, que se mostrará como un servicio independiente, junto a otros productos que ofrece la plataforma como UberX, Van, Comfort o Black. El pasajero podrá solicitar un viaje de Uber Pet para viajar acompañado de su mascota por un precio adicional de 2,5 euros a la tarifa habitual de UberX. El precio exacto y el tiempo de espera estimado se mostrarán en la aplicación antes de pedir el viaje.

Desde la asociación Animal Rescue España, de los primeros en probar el nuevo servicio, comentan: “La integración de nuestros animales en todas las facetas de nuestra vida diaria es fundamental y Uber lo sabe. Estamos encantados de que por fin los peludos puedan viajar y acompañar a sus humanos a donde quiera que vayan. Ellos son un miembro más de nuestras familias y, para las personas que amamos a los animales y luchamos por sus derechos, éste es un gran paso. Para Animal Rescue en particular, Uber Pet representa una forma de poder trasladar a nuestros animales, por ejemplo al veterinario, cuando no disponemos de vehículos. También creemos que será de gran ayuda para facilitar la visita de adoptantes sin vehículo a las protectoras ubicadas en zonas no urbanas”.

Uber Pet llega a Madrid, Málaga y Sevilla como el primer servicio de intermediación de transporte que permite solicitar viajes con mascotas en España. El servicio es voluntario para los conductores que usan Uber y podrán decidir si quieren ofrecer viajes de Uber Pet, cuándo y con qué frecuencia, pudiendo acceder así a oportunidades adicionales de atraer nuevos clientes y aumentar sus ingresos.