La ONCE despliega un plan de atención a mayores que viven solos

El Grupo Social ONCE, especialmente a través de la actuación de los servicios sociales de la ONCE y la labor de la Unidad de Voluntariado de Fundación ONCE, está ya acometiendo un plan urgente de atención a las personas ciegas y con discapacidad, especialmente aquellas que son mayores, viven solas y, por la situación general provocada por el coronavirus, necesitan una mayor atención.

La Organización ha puesto en marcha en todos sus centros operativos equipos de atención básica formados por trabajadores sociales, psicólogos y responsables de voluntariado. Y se refuerza el servicio de atención a personas ciegas mayores de 55 que viven solas en sus domicilios, con el fin de hacer un seguimiento de su situación y facilitar cualquier tipo de apoyo que puedan necesitar en estos momentos de aislamiento, tales como apoyo psicológico o para la adquisición de alimentos o medicinas.

Además, se mantienen equipos de guardia en el Centro de Tiflotecnología e Innovación (CTI), que garantiza apoyo en cuestiones tecnológicas, tan necesarias en estos momentos para las personas ciegas y sordociegas; y el Servicio Bibliográfico de la ONCE (SBO), que se encarga del braille y toda la producción sonora que permite el acceso a la lectura de forma virtual.

Mientras, la atención educativa que se presta a estudiantes ciegos o con discapacidad visual grave desde los Centros de Recursos Educativos (CRE) se mantiene por vía telemática por parte de todos los maestros y profesionales; y lo mismo desde la Escuela Universitaria de Fisioterapia de la ONCE (EUF), adscrita a la Universidad Autónoma de Madrid, desde donde ya se trabaja con los estudiantes.

La Fundación ONCE del Perro Guía (FOPG) priorizará el mantenimiento del bienestar de sus perros, tanto de los que se encuentran en residencia, como de los que están con familias; mientras que la Federación Española de Deportes para Ciegos (FEDC) interrumpe la actividad deportiva, si bien sus responsables técnicos y personal administrativo, están pendiente de cualquier necesidad que pueda surgir y apoyando a los deportistas en sus preparaciones domiciliarias.

La Unidad de Voluntariado de Fundación ONCE, que actualmente desarrolla su actividad en la Comunidad de Madrid, ha adaptado sus servicios a la situación actual y se vuelca en cubrir necesidades puntuales de usuarios y usuarias individuales y de entidades del movimiento asociativo con las que colabora.

De esta forma brinda ayuda para hacer la compra (productos básicos de alimentación y farmacia), mantenimiento de rutinas de ejercicio físico, acompañamiento telefónico para aligerar el estrés y la incertidumbre.

En definitiva, una red de soporte a la persona, para que mantenga su nivel de independencia y bienestar emocional. En los casos de acompañamiento presencial, siempre extremando las medidas de higiene y prevención, aunque que quiere responder a las solicitudes y necesidades de quiénes más necesitan compañía en estos tiempos difíciles.

Para apuntarse o información adicional sobre cómo ayudar, se puede escribir al correo voluntariado@fundaciononce.es o llamar al teléfono 91 506 5105.