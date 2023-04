La ONCE reparte casi dos millones de euros en Sevilla capital y provincia

“Y o cuando voy a la venta voy siempre en plan positivo, pensando que voy a dejar algún premio -cuenta esta mañana encantado de haber llevado fortuna a sus clientes- . Mi número es el 23, y este año 23 sabía que iba a dar el premio, pero ha sido antes de lo que me esperaba. El 23 es un número que me persigue”, explica. José se alegra sobre todo por sus clientes.

José Guillén, que cumplirá en julio cuatro años como vendedor de la ONCE, vendió nueve cupones premiados con 20.000 euros cada uno y la serie agraciada con el mayor premio, el Sueldazo dotado con 300.000 euros al contado y 5.000 euros al mes durante 20 años, que suman 1,5 millones de euros, repartiendo así 1.680.000 euros entre sus vecinos. Guillén vende en la avenida de los Pintos en Montequinto.

El sorteo de fin de semana de la ONCE del Domingo de Resurrección ha vuelto a sonreír a Sevilla con cerca de 1,9 millones de euros en premios entre 20 vecinos de Montequinto (Dos Hermanas), donde un acertante se ha llevado el mayor premio de 300.000 euros al contado y 5.000 euros al mes durante 20 años, y el mercadillo de Pino Montano, en Sevilla capital. El número premiado ha sido el 78049.

Números premiados de la ONCE este domingo.

“Ya hacía falta que tocara un premio en condiciones en Montequinto -añade-. Que hay mucha gente mayor ayudando con sus pensiones a sus hijos y siempre que me compran el cuponcito me dicen que si les toca es para ayudar a sus hijos”, dice con un punto de emoción contenida. “Es que conectas con ellos y te integras en sus problemas y eso”, se justifica. “Ojalá que se lo haya dado a alguien que de verdad le haga falta porque aquí hay mucha gente con más de diez años en paro y la verdad es que hace falta”, concluye.

A pocos kilómetros de Montequinto, Josefa Porras, vendedora de la ONCE desde hace seis años, vendió otros diez cupones premiados con 20.000 euros y repartió otros 200.000 euros en un kiosco de Los Comerciales en Pino Montano. Porras vende habitualmente en el mercado del barrio sevillano pero ayer vendió en ese punto de venta. Unas semanas antes de declararse la pandemia dio otro Sueldazo de 2.000 euros al mes durante diez años. Y la ilusión es la misma.

“No me lo creo todavía -se ríe-. Es una alegría enorme porque es un barrio humilde, de trabajadores, que hace mucha falta, y más en el tiempo que estamos, y con todo lo que está cayendo, a mi es como si me hubiera tocado”, dice visiblemente orgullosa.

En total, la ONCE repartió ayer 1.880.000 euros entre Montequinto y Pino Montano. Se cierra así un fin de Semana Santa de fortuna de la ONCE con Andalucía ya que el Cuponazo dejó el Viernes Santo 400.000 euros en Huelva y 40.000 euros en Sevilla, y el sorteo dedicado al Santo Entierro Grande de Sevilla, otros 200.000 euros en el Centro Comercial de Los Alcores, en Alcalá de Guadaira, y 60.000 euros en Algeciras.

El sorteo del Domingo de Resurrección estaba dedicado a la Ruta del Tambor y Bombo de Teruel, y ha llevado el resto de sus premios a Cataluña.