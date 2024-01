La ONCE reparte más de un millón de euros en Utrera

El sorteo de la ONCE ha repartido más de un millón de euros entre 16 vecinos de Utrera (Sevilla), donde Antonio Alcón, "un enamorado del número 13", vendió la serie agraciada con medio millón de euros y otros quince cupones premiados con 35.000 euros cada uno con un número que vende todos los días desde que comenzó a trabajar como vendedor de la ONCE.

Después de varios años trabajando como comerciante de fruta y de ropa, un problema de espalda truncó el trabajo de Antonio Alcón como albañil y, en diciembre de 2022, se estrenó "con mucha ilusión y motivación" como vendedor de la ONCE. Desde el primer día, Antonio siempre vende el 13. Sabe que esa terminación "gusta mucho a sus clientes" y como ese primer día sacó de la máquina un 73613, desde entonces, si la máquina del TPV se lo permite, se reserva 20, 30, 40 o 50 cupones de ese número para sus clientes, ha contado la organización en una nota de prensa.

Antonio, natural de Lebrija, tiene ubicado su punto de venta a la entrada del Mercadona "de las casitas baratas", como le llaman en Utrera. "Yo decía que antes de que termine el año tengo que darlo y no lo di --ha explicado entre emocionado y nervioso--. Y fíjate, lo he dado ahora, qué alegría. Me alegro por la gente porque está muy repartido y hace falta, hace falta. Estoy contentísimo. Soy el hombre más feliz del mundo".

En total, ha repartido 1.025.000 euros entre 16 vecinos de Utrera. "He dormido poco pensando a quién le ha tocado y a quién no le ha tocado. Estoy contentísimo por la gente que está muy necesitada", ha comentado antes de volver a colocar esta miércoles su exhibidor a las puertas del supermercado, "expectante para compartir su alegría con sus clientes".

El sorteo del pasado 16 de enero, que estaba dedicado al 40 Aniversario de TV3 y Catalunya Ràdio, ha repartido el resto de sus premios entre Canarias, Cataluña, Extremadura y la Comunidad Valenciana. El Cupón Diario de la ONCE pone en juego un premio de 500.000 euros al número más la serie, y 49 premios de 35.000 euros a las cinco cifras del número premiado.