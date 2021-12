La ONCE reparte un Sueldazo de 240.000 euros en diez años en las Setas

El Sorteo de Fin de Semana de la ONCE de este sábado ha repartido un Sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años, que suman 240.000 euros, en las Setas de la Encarnación, donde María del Carmen Barrios, que acaba de cumplir dos años como vendedora de la ONCE, vendió el cupón agraciado con un Sueldazo de segunda categoría.

“Muy contenta, estoy muy contenta. La gaditana dijo que iba a dar un premio en Sevilla y lo ha dado”, afirma orgullosa en las primeras horas del domingo antes de abrir de nuevo su quiosco. “Ayer cuando me avisaron se me salía el corazón -afirma-. Es impresionante lo que se siente, algo muy grande”. María del Carmen vende habitualmente en la Alfalfa, pero los fines de semana trabaja en el quiosco de la ONCE en las Setas, una zona muy concurrida de público sobre todo en Navidad, por lo que no sabe si ha dado el premio a un vecino del centro o a un turista de paso por la capital andaluza. “Da igual, lo importante es que he dado un premio en una fecha muy señalada, y con la que está cayendo, me ha llegado muy adentro”, dice sonriente.

2,3 millones en Jerez

Más suerte ha dado aún este Sorteo de la ONCE en Jerez, donde Juan Antonio Jiménez ha repartido 2.250.000 euros entre cuarenta vecinos de la barriada de Los Naranjos. Uno de ellos ha sido agraciado con el primer premio del Sueldazo de la ONCE, que está dotado con 300.000 euros al contado y 5.000 euros al mes durante 20 años, que suman 1,5 millones de euros. Los otros 39 afortunados han obtenido un premio de 20.000 euros cada uno.

Juan Antonio Jiménez es vendedor de la ONCE desde 2017 y anoche, cuando supo que había dado el premio, no terminaba de creérselo. “Llevo toda la noche despierto. No he dormido nada con los nervios”, decía esta mañana. Jiménez vende en el quiosco de la ONCE ubicado en la Avenida de la Soleá. “Yo me siento muy orgulloso de haber dado el premio porque es una zona humilde y ha sido muy repartido entre gente con necesidad, un alivio para clientes que son personas muy buenas”, explica. “Soy el hombre más feliz del mundo”, subraya contundente.

Ocho de los cuarenta cupones premiados los ha vendido a los trabajadores de un taller mecánico del parque empresarial de Jerez que le compran todas las semanas el Cuponazo del viernes y el Sueldazo del sábado, y el resto a vecinos de Los Naranjos.

“Siempre he tenido la ilusión de dar un premio. Se lo decía a mi mujer, ‘yo tengo que dar un gran premio’, y lo he dado. A ver si doy ahora también el de Navidad”, concluye emocionado.

En total, la ONCE repartió ayer 2.520.000 euros entre Jerez y Sevilla. El cupón del sorteo de la ONCE del 18 de diciembre estaba dedicado a la localidad burgalesa de Ojo Guareña, dentro de la serie monográfica dedicada a los caminos a Santiago, y ha llevado el resto de los premios a Baleares y Cataluña.

El Sueldazo del Fin de Semana de la ONCE ofrece, todos los sábados y domingos, un premio principal a las cinco cifras y serie de 300.000 euros, más 5.000 euros al mes durante 20 años consecutivos a un solo cupón. Y premios de 2.000 euros al mes durante 10 años consecutivos, a otros cuatro cupones.