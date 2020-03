La ONCE se manifiesta por el 8-M

A través de cinco millones y medio de cupones en toda España la ONCE manifiesta su defensa de los derechos de las mujeres y un futuro igualitario. El Grupo Social ONCE se alinea así con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de Naciones Unidas y, más concretamente, con el objetivo número cinco, para poner su “mejor papel”, el cupón, al servicio de la igualdad entre géneros y a empoderar a mujeres y niñas, también aquellas que tienen discapacidad.

Ruiz agradeció a la ONCE su solidaridad con las mujeres en esta lucha. “Sabemos que nos apoyan en la lucha por la igualdad entre hombres y mujeres y que están todos con nosotros”. Y destacó la vulnerabilidad a la que se enfrentan las mujeres con discapacidad . “Vamos de la mano de la ONCE trabajando juntos y estamos contentos del resultado para que cualquier discapacidad sea atendida”, afirmó. Rocío Ruiz señaló que la Junta de Andalucía ha aumentado la red de recursos de los centros de información a las mujeres en los pueblos de Andalucía “para que nunca se sientan solas”. “No vamos a rendirnos –advirtió-. El 8 de marzo vamos a estar todos en las calles reivindicando la igualdad entre hombres y mujeres y por supuesto también de las mujeres con discapacidad. Porque todas somos iguales y merecemos nuestros derechos”.

En Sevilla, la consejera de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación de la Junta de Andalucía, Rocío Ruiz, el delegado territorial de la ONCE en Andalucía, Ceuta y Melilla, Cristóbal Martínez, y la presidenta del Consejo Territorial de la ONCE en Andalucía, Ceuta y Melilla, Isabel Viruet, y la directora del Instituto Andaluz de la Mujer, Laura Fernández, han participado hoy en la concentración celebrada las puertas de la Delegación Territorial en Sevilla en la que lucido y repartido los lazos violetas realizados por la ONCE para visualizar su compromiso con las mujeres.

El Grupo Social ONCE está compuesto por la ONCE, Fundación ONCE e Ilunion y es el cuarto mayor empleador español, con más de 73.000 personas en plantilla, de las cuales un 58% tiene discapacidad. Además, cumple con los criterios de paridad dado que las trabajadoras suponen el 42,5%, algo más de 31.000 mujeres empleadas, muchas de ellas también con discapacidad. Y el máximo órgano de Gobierno, el Consejo General de la ONCE cuenta con una importante paridad (seis hombres y cinco mujeres).