La Policía rastrea las redes sociales en busca de cotillones ilegales

La Policía Local de Sevilla "ya está rastreando" convocatorias de fiestas de Fin de Año en las redes sociales que "pudieran ser ilegales". Fuentes municipales confirman a Europa Press que el Ayuntamiento no ha concedido ninguna licencia para cotillones ya que "no las hay pedidas". Dichas fuentes del Consistorio aclaran que los locales y establecimientos que tienen licencia para hacer fiestas con música "pueden hacerlas sin problemas" y "no requieren más autorización que el hecho de ceñirse a las normas".

No obstante, desde la Policía Local, "ya se están rastreando convocatorias de fiestas que pudieran ser ilegales, sobre todo, a través de las redes sociales". Durante la pasada Nochebuena y Navidad, el Teléfono Único de Emergencias gestionó 1.320 incidencias en la provincia de Sevilla, lo que supone un 28,6% menos de los avisos coordinados durante el mismo periodo del año anterior, cuando se contabilizaron 1.850.

Sevilla es la provincia que concentró el mayor volumen de avisos y supone el 27,3% de las incidencias coordinadas en la Comunidad. Por detrás se sitúan Málaga (940), Granada (586), Cádiz (559) y Córdoba (430). El día de Navidad fue la jornada que más emergencias se coordinaron, con un total de 712, mientras que durante Nochebuena se atendieron 608. Los principales motivos de llamadas al 112 se han debido a asistencias sanitarias (674), seguido de las incidencias relacionadas con casos de seguridad ciudadana (294).