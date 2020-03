La Semana Santa sigue en el aire

El alcalde de Sevilla, Juan Espadas , ha expuesto este jueves de que para las medidas preventivas del coronavirus Covid-19, que contabiliza diez casos de contagio en la provincia, el "mando único" recae en la autoridad sanitaria y "a día de hoy, no se entiende todavía que sea necesario tomar medidas" con relación a la Semana Santa . Recordando que dicha celebración no comienza hasta el 5 de abril, Espadas ha señalado que las decisiones serán tomadas conforme al "ritmo" que corresponde y ha recordado que "si no se dan las condiciones de seguridad para celebrar con garantías" la Semana Santa, "la autoridad sanitaria tomará una decisión y las administraciones" actuarán en consecuencia.

En cuanto a la incidencia o no de la crisis desencadenada por la propagación del coronavirus Covid-19 en la Semana Santa, Espadas ha recordado que la fecha del Domingo de Ramos corresponde al 5 de abril, lo que le ha llevado a recordar que el "mando único" recae en la autoridad sanitaria y "a día de hoy, no se entiende todavía que sea necesario tomar medidas".

En ese sentido, ha explicado que la decisión de suspender las tradicionales Fallas de Valencia fue adoptada "en el momento en el que había que decidir" si celebrar o no los festejos, mientras la Semana Santa no arranca hasta el 5 de abril y en estos momentos no pesa "ninguna indicación". "Si mañana hay otra orientación, nos sentaremos y adoptaremos las medidas que haya que tomar", ha aseverado llamando a "no especular" ni "anticipar acontecimientos" porque las decisiones serán adoptadas "al ritmo" que corresponda.