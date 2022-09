La ‘sorpresa’ que traerá el fin de la distancia social en los colegios

Como aclara Ana Molinero, vicepresidenta 1ª de Sefac, "aunque es muy molesto, el Pediculus Humanus Capitis o piojo humano de la cabeza no transmite enfermedades, por lo que no constituye un peligro para la salud. De hecho, lapediculosis no siempre produce síntomas. Si los hay, el más frecuente es el picor y la necesidad de rascarse, lo que puede llegar a provocar lesiones en el cuero cabelludo de los niños".

De hecho, dos de cada tres familias andaluzas (65,8%) detectan la pediculosis por el prurito (picor) que tienen sus hijos en la cabeza, aunque también dos de cada tres (65,4%) ven los piojos en el cabello de sus hijos cuando les peinan,lavan o revisan la cabeza. Además, el 5,3% observa lesiones en el cuello o tras las orejas -las zonas óptimas para el desarrollo de estos parásitos- y el 1,8% se percata de que su hijo o hija no duerme bien, lo que puede ocurrir debido alpicor.