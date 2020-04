La US aprueba los criterios académicos y la oferta de nuevas plazas

El documento recoge un procedimiento general de adaptación válid o para todas las titulaciones oficiales de la US; y los siguientes criterios académicos tienen como objetivo mantener los niveles de calidad formativa al tiempo que se ofrece certidumbre y confianza a la comunidad universitaria.

Asimismo, en el Consejo de Gobierno se ha aprobado la oferta de plazas de nuevo ingreso para el próximo curso académico 2020-2021, que asciende a 12.217 en grados y 4.306 en másteres. (Listado completo). Igualmente, los miembros del principal órgano de gestión de la Universidad de Sevilla han aprobado la implantación para el próximo curso de cinco nuevos grados y once nuevas titulaciones de máster.

La Universidad de Sevilla ha emitido un comunicado en el que explica que e el Consejo de Gobierno de la Universidad ha celebrado una sesión ordinaria telemática en la que se han aprobado los criterios para adecuar la organización de la enseñanza de este curso 2019-2020, así como la evaluación del alumnado, adaptándolas a la modalidad no presencial , con motivo de la situación derivada de la declaración del estado de alarma por la COVID-19.

Respecto a las prácticas externas curriculares, el documento aprobado en Consejo de Gobierno destaca que éstas se continuarán de forma no presencial siempre que sea posible; y la persona tutora académica acordará con los tutores profesionales las nuevas metodologías formativas, así como el sistema de evaluación.

En el caso de no haberse iniciado las prácticas o bien no fuera posible ningún tipo de adaptación a una modalidad no presencial, el tutor académico lo pondrá en conocimiento de la persona coordinadora de la asignatura en cada título. Habrá casos en los que se prorrogue el periodo de realización de las prácticas en los meses de julio, agosto o septiembre siempre en acuerdo con la empresa o institución; e incluso hasta final de año y computará como docencia dentro del curso académico 2019-2020 sin que ello suponga el abono de nueva matrícula para el estudiantado.