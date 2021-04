La Verguería revoluciona Sevilla: gofres con forma de pene o vagina

«Dicen que en Sevilla la gente tiene una mentalidad más cerrada, pero eso es mentira. Los sevillanos son muy alegres y les gusta mucho el gofre y pasear con los amigos. Hasta ahora no había nada parecido a La Verguería», dice Andrea, que explica que decidió abrir el local el 1 de abril (jueves santo) porque es festivo, pero «en ningún momento con segundas o para crear polémica».

«Lo he montado en la calle Cuna porque me gusta mucho el centro. De hecho, mucha gente me está felicitando porque en esa calle más de la mitad de los locales han cerrado y yo con mi negocio he revivido la zona. La gente que está alrededor está muy agradecida porque estamos trayendo felicidad, todo el mundo quiere pasar por allí», detalla.

En cuanto a las quejas que muchos sevillanos han trasladado por redes sociales, Andrea explica: «Nosotros no damos un producto vulgar porque todo el mundo tiene genitales. La tienda la hemos dejado súper bonita, pero la gente se queja siempre. La otra tienda que tengo en Sitges, Barcelona, es uno de los municipios más gay que existe en toda España, además de Torremolinos. Y ahí también se queja la gente».