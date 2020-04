«Las ópticas no podemos prestar nuestros servicios con seguridad»

Mª Ángeles García Azor es diplomada en Óptica y Optometría por la Universidad de Granada. Nacida en Cúllar, lleva más de 20 años residiendo en Sevilla y cuenta con gran experiencia profesional. Es la dueña del Centro Óptico Ramón y Cajal, una de las muchas ópticas que han tenido que cerrar provisionalmente afectadas por la crisis sanitaria y social provocada por el coronavirus COVID-19.

P- La Óptica-Optometría es una profesión libre, sanitaria e independiente en la asistencia primaria. Es una ciencia que estudia el complejo sistema visual con el fin de obtener de la visión la máxima eficacia. ¿Cómo es la visión de los sevillanos?

R- Bueno yo te puedo hablar de los casos que se nos presentan día a día y es verdad que, con el continuado uso de la nuevas tecnologías (móvil, tablets, ordenador, videojuegos....), cada vez hay más pacientes con problemas en visión cercana -motivado no sólo porque sean présbitas-, y de lejos.

P- ¿Por qué la gente no es consciente de la importancia de cuidarse los ojos y de comprar productos garantizados que cuiden su visión?

R- Bajo mi punto de vista, hacen falta más campañas de concienciación a la población, a todos los niveles: colegios, universidades, centros de trabajo... para reeducar a la población a que hagan un buen uso de la vista, y que son necesarios controles periódicos de la visión. Falta mucho por hacer.

P- Muchas personas prefieren no gastarse el dinero en unas buenas gafas de sol, pero sí en un móvil de alta gama. ¿Es algo increíble, no?

R- Por desgracia sí. Hay gente que antepone tener un gran móvil a unas buenas gafas de sol, no ya de marca, sino con una lente de calidad o, incluso, unas gafas graduadas con una buena lente que les proporcione una visión cómoda en cada momento. Lamentablemente todavía hay personas que no le dan el valor tan importante que tiene el tener una buena calidad de visión en todos los ámbitos.

P- El Gobierno central decretó que, durante el tiempo que dure el estado de alarma, las ópticas pueden permanecer abiertas al considerar que son de "primera necesidad". Ustedes ofrecen, como profesionales sanitarios, un servicio asistencial y de urgencias, aunque no cuentan con los medios de protección necesarios, corriendo muchos riesgos por el evidente contagio a través de los ojos. ¿Cuál es su experiencia al respecto?

R- Pues eso, que somos de “primera necesidad” , pero no contamos con los EPIS (Equipo de Protección Individual) necesarios; por lo tanto, no podemos prestar nuestros servicios con seguridad. Por responsabilidad desde el minuto uno, no podemos correr ese riesgo. Ante todo está nuestra salud y la de nuestros pacientes. Es como si te ponen a ver los toros sin barrera.

P- ¿Qué urgencias ha tenido que atender motivadas por casos de necesidad visual?

R- Hasta la fecha, la verdad es que la gente está cumpliendo con el confinamiento, por lo menos en mi caso, y no he tenido muchas llamadas de teléfono. Tras valorar que realmente era una urgencia, pues se les ha prestado el servicio. Por ejemplo, como han sido casos de una rotura de gafas imprescindibles y sin repuesto o la necesidad de unas pilas para el audífono.

P- ¿Su gremio profesional es uno de los más vulnerables al virus, al ser una de las vías de contagio del coronavirus el ojo?.

R- Sí por supuesto. Por eso desde el primer momento, y sin dudarlo, se tomó la decisión de cerrar. Porque además nuestro trabajo requiere de una distancia de trabajo inferior a un metro, en mucho casos de 20 cm., con lo cual no podemos mantener la distancia de seguridad propuesta por las autoridades como medida de prevención.

P- Tengo entendido que muchos centros ópticos se han visto forzados a cerrar de forma provisional, por la baja afluencia de clientes, entre ellos el suyo. Como autónomos que son, ¿cómo están afrontando el elevado coste económico que supone el cierre?

R- Pues te puedes imaginar, y cualquier persona autónoma de este país se sentirá reflejada; aplazando pagos con los proveedores que lo facilitan (que todavía hay gente buena y coherente con la situación), pidiendo financiación (ese es otro tema, que los bancos tampoco están facilitando las cosas), y el que tenga ahorros pues estará tirando de ahorros y el que no, pues con impagos... Porque la situación es muy difícil (por decir algo) para todos, pero los autónomos siempre salimos mal parados y las ayudas muy pocas o ningunas.

P- No obstante, ¿las ópticas sí siguen atendiendo, especialmente al personal médico y sanitario que requieren de su colaboración y de los productos sanitarios ópticos que dispensan?

R- Sí, por supuesto. Los médicos y sanitarios están al pie del cañón y, para cualquier urgencia que les surja, sin dudarlo y con la escasa protección con la que contamos, les estamos dando servicio.

P- ¿Las personas mayores son las más afectadas por el cierre de las ópticas?

R- Por una parte sí, porque ellas al considerarse población de riesgo no pueden salir para nada. A veces tiene necesidades como pilas para su audífono. En estos casos, si tienen algún familiar que se las pueden comprar se las llevan; si no es así, pues nosotros nos desplazamos a sus domicilios. En mi caso, tengo una paciente mayor usuaria de lente de contacto terapéutica, y todas las semanas voy a su domicilio para hacerle el cambio.

P- ¿Algunas ópticas ofrecen sus servicios online o telefónicamente?, ¿Es complicado, no?

R- ¡Pues imagínate cómo se puede hacer!. Nosotros valoramos el caso, si es una urgencia o realmente puede esperar hasta que esta situación se “normalice”. Porque ya sabes que la gente también se desespera muy rápido y lo quieren todo para ya.