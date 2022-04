«Llegar hasta Dios negando la propia orientación sexual es imposible porque Dios es verdad»

‘Nunca he estado tan feliz, tan contento y tan orgulloso. No lo he hecho antes porque me resultaba muy difícil. Una persona de cuarenta y cinco años, con cierta trayectoria en la vida, lo tiene muy difícil. Yo tenía la vida resulta dentro de la institución, tenía gran reconocimiento, pero no era feliz, algo fallaba en mi interior. Me pregunté si estaba dispuesto a asumir el estigma que representaría salir del armario, el desprecio, el rechazo y el saber que tanta gente pensara que te has equivocado, que te han aconsejado mal, que el demonio te ha tentado... La respuesta fue sí y claro que vale la pena. Hubiera acabado fatal. Con varios intentos de suicidio a las espaldas la cosa parecía estar clara. Y di el paso. Si he salido del armario (lo he hecho desde la libertad absoluta y sabiendo que me iba a quedar sin nada como así ha sido) ha sido para ser yo mismo y lo volvería a hacer tantas veces como fuese necesario. Ha merecido la pena y mucho’ .

‘Por supuesto que sí. Estoy convencido -porque he dedicado mucho tiempo de mi vida al estudio de este asunto- de que los textos bíblicos originales (escritos en lengua hebrea, griega y aramea) tienen en cuenta la diversidad afectiva y sexual. Respetan esa diversidad porque Dios la entiende y nos ha creado de esta manera, nos ha hecho diversos, diferentes. Lo que ocurre es que la Iglesia utiliza una traducción de la escritura sagrada para justificar su postura, una postura que no coincide con los textos más primitivos. Esa traducción de las Sagradas Escrituras es la que se conoce como la Vulgata (381 d.C.) y es muy posible que fuera encargada para respaldar ciertos criterios eclesiásticos que ya consideraban la homosexualidad como algo anti natural. Desde entonces, la Vulgata es el texto que utiliza la Iglesia para todo. Pero ¿la Biblia dice eso de que la homosexualidad es mala o antinatural en sus textos más primitivos? Radicalmente no. Lo que pasa es que conocer estas cosas o reconocer cualquier influencia externa a la propia Iglesia es algo que parece podría poner en riesgo la autoridad del Magisterio. Y este es un enorme problema que nadie quiere afrontar aunque todo el mundo sabe. Ahora bien, la verdad es la verdad y no hay más’.

Pero eso debe ser un sufrimiento enorme ¿no?

‘Sí, pero la Iglesia ya dispone de mecanismos que ayudan a tener esa doble vida. Por ejemplo, la confesión. Es un sacramento aunque depende de cómo se planteé se convierte en un mecanismo en el que uno se refugia de forma consciente o inconsciente y pierde su esencia. Uno puede hacer algo que va contra la norma, pero Dios te perdona y eso se convierte en un arma de doble filo. El confesor puede decirte que tu homosexualidad es una debilidad, y solo eso, aunque tú sabes y planteas que es una constante, que siempre está ahí y el mecanismo es engañoso porque no te hace crecer, porque te dicen que no has de confesarlo porque no es pecado... Esa diatriba es la que me ha hecho pensar, vivir, intentar comprender o no saber, durante muchos años. Intentas ser fiel a lo que dice la Iglesia, pero en este caso descubres que la Iglesia ha creado un discurso en el que se ha refugiado y en el que intenta demostrar que, por ejemplo, una cosa es ser homosexual y otra son los actos; y que se condenan los actos; divergencia que no existe de ninguna de las maneras. Lógicamente, eso no cuadra puesto que el orden del ser configura el orden del actuar y de lo que uno es, ¿o es que Dios me ha hecho gay para que sienta atracción por otras personas de mi mismo sexo aunque eso sea malísimo? ¿Para que sufra? Esto es un discurso bien armado por parte de la Iglesia aunque muy hipócrita’.

Ser cristiano y homosexual es normal y no genera problema alguno. Ser cristiano y homófobo está muy extendido y sí genera enormes problemas. ¿Cómo es posible?

‘Cristo acoge a todo el mundo. A cualquier persona, todo el mundo tiene cabida. Pero los condicionantes sociológicos, educacionales y de cualquier tipo, han influido en las personas de forma decisiva. Lo fácil es arrimarse a lo que dice la Iglesia y así evitamos dar nuestra opinión personal. Si la Iglesia dice que ser gay es antinatural, yo, piense lo que piense, me apunto a esa idea. Pero la Iglesia se equivoca y el problema se convierte en ingobernable. El cristiano homófobo es un cristiano inmaduro, no es robusto en la fe y no profundiza, tan solo acepta lo que otros le han dicho. Hay que hacerse preguntas si buscar respuestas fáciles, es necesario cuestionase la realidad. Si a una persona le das respuestas para todo, deja de reflexionar. Hay que animar a preguntarse. Las preguntas buenas son las que llevan hasta otra pregunta’.

Dice la estadística que un 25 por ciento de las personas son homosexuales. Dentro de la Iglesia ¿ese dato se repite?

‘Claro, la Iglesia es un reflejo de la sociedad. Todos salimos del mismo agujero. Se cumple en la Iglesia, en el mundo del deporte o el ejército’.

Jesús Donaire ha comenzado a publicar sus reflexiones en su página web y merece la pena echar un vistazo a los textos y a los vídeos que ha comenzado a editar.

Es importante que testimonios como el de Jesús o cualquier otra persona que quiera hacer pública su experiencia se conozcan para que otros puedan tomar decisiones con valentía y desde la libertad, para que todos pensemos y sepamos que la diversidad y la tolerancia han de ser valores fundamentales que alumbren nuestro camino.

Un privilegio hablar con Jesús Donaire.