Los colegios concertados de Sevilla protestan por la Ley Celaá

Estaba marcado en el calendario de las reivindicaciones de la escuela concertada y de la plataforma Más Plurales, que engloba a la inmensa mayoría de centros concertados y sindicatos de este tipo de escuelas privadas sostenidas con fondos públicos. Hoy tocaba guardar los dos minutos de silencio que se han establecido cada miércoles a las 11:30 horas a las puertas de las mismas escuelas que, desde el año 1985, cuando el gobierno socialista de Felipe González aprobó la LODE, conviven, no sin problemas, con el resto de colegios e institutos. En el colegio de los Salesianos de la Santísima Trinidad todo estaba preparado en torno a la estatua de San Juan Bosco, sita en la Avenida de María Auxiliadora. Una estatua que se ha coloreado de naranja, color representativo de la Concertada.



Y sí, había niños, bajo el consentimiento de sus padres, de forma libre y sin estar coaccionados, y también alumnos de ESO, Bachillerato y Formación Profesional, por la que tanto ha apostado la congregación Salesiana desde 1893 en Sevilla, entre los más desfavorecidos. Pero eso, a los medios nacionales afines al gobierno, no les ha importado un ápice para abrir telediarios en lugar de debatir en profundidad las carencias de un proyecto de ley que nace del descontento social y sin contar con la comunidad educativa. Y es que, como dice Jesús Álvarez de Priego, portavoz de Más Plurales, la LOMLOE es una “muy mala ley, en todo, sin excepción: no es el momento, no son las formas y no es el contenido”.