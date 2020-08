Los colegios tienen 200 salas en centros cívicos para disminuir la ratio

El Ayuntamiento de Sevilla ha puesto a disposición de los colegios unas 200 salas, con capacidad para más de 4.000 plazas escolares, en centros cívicos y sedes de distritos para que puedan afrontar la vuelta a las aulas a partir del 10 de septiembre.

Así lo ha anunciado este lunes el alcalde, Juan Espadas (PSOE), en su visita al CEIP Híspalis, en Sevilla Este, donde se han ejecutado obras de mejora por unos 160.000 euros. Con esta iniciativa se pretende que los centros puedan disponer de más aulas o disminuir la ratio de alumnos por clase.

No obstante, el primer edil ha destacado que esta inciativa no tendría sentido si no se produce un refuerzo de docentes por parte de la Junta, competente en la materia, para organizar el inicio del curso escolar con las máximas garantías, esto es, "si no hay una previsión de contar con más personal que pueda organizar esos recursos".

"Si no se produce ese refuerzo, la comunidad educativa, y, en concreto los padres, difícilmente se van a exponer a que los menores salgan de los centros escolares porque ello generaría más problemas que beneficios", ha afirmado Espadas. El Ayuntamiento entiende que no se trata sólo de contar con espacios sino de conocer "cómo pueden acondicionarse y gestionarse".

Por ese motivo, Espadas insta a la Junta a que se lleven a cabo reuniones para planificar todo ello, "como demandan los docentes". "Sentémonos a organizar esto con cabeza", ha asegurado, al tiempo que ha pedido al Gobierno andaluz que comunique "cuántos docentes de los que están previstos en el plan de refuerzo corresponden a la capital".

Por último, Espadas ha destacado, además, las obras que el Ayuntamiento ha realizado en diversos colegios de la ciudad, cifradas en 1,6 millones de euros, "sin olvidar la tramitación de más actuaciones de esa naturaleza por importe de unos dos millones". Así, el citado centro de Sevilla Este contará con un nuevo espacio habilitado como sala de usos múltiples o sala de estudios complementarios a la biblioteca.