Los comerciantes valoran la apertura en festivos en La Cartuja y Nervión

La Asociación Provincial de Comerciantes de Sevilla (Aprocom) ha valorado este martes de forma positiva el hecho de que se extienda la liberalización de la apertura en festivos a La Cartuja y Nervión, toda vez que el Consejo Andaluz del Comercio ha aprobado la propuesta de ampliar las Zonas de Gran Afluencia Turística, que en la actualidad tenía solo el Casco antiguo y parte de Triana.

Esta nueva propuesta de la Junta, analizada en dicho organismo, ha contado con el visto bueno y solo falta la publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla (BOP) e implicará un importante incremento del número de festivos que se podrá abrir en Sevilla en esas denominadas Zonas de Gran Afluencia Turística, "siempre que el establecimiento tenga más de 300 metros", tal como asegura el presidente de Aprocom, Tomas González, a Europa Press.

En este sentido, el periodo en el que se permite la apertura de establecimientos comerciales en domingos y festivos está comprendido entre los meses de abril y junio, por un lado, y desde agosto a octubre, por otro; ambos incluidos. "El motivo que ha llevado a la Junta a plantear esa ampliación de las zonas ha sido el de la ocupación hotelera", remarca González.

"El sector reclamaba que los distintos formatos --gran superficie y pequeño comercio-- eran y son complementarios, por el tirón que tienen los primeros. No en vano, donde no abría una gran superficie no compensaba que lo hiciéramos nosotros", añade el presidente de Aprocom, al tiempo que destaca que el turismo, "cada vez tiene mayor implicación en el comercio, por lo que bienvenida sea la noticia".