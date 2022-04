Los ecologistas se oponen a que la Universidad tenga una cátedra de Minería

Universidad y Compromiso Social y Ecologistas en Acción han remitido una carta al Rector de la Universidad de Sevilla en la que se exponen los motivos de rechazo a la Cátedra de Estudios Mineros que se pretende presentar en la Facultad de Derecho en base a la debida independencia de la Universidad como institución pública que es.

“La Cátedra está impulsada por la patronal minera AMINER, en su estrategia de lobby, por la que pretende generar complicidades que faciliten la implantación de los proyectos mineros de sus representados, proyectos que lejos de lo que viene apareciendo en las campañas publicitarias de este sindicato patronal, son altamente costosos socioambientalmente, tanto en el periodo extractivo como en el abandono de la actividad, dejando tras de sí grandes cantidades de residuos de alta toxicidad que tarde o temprano acaban contaminando agua y suelos”, explican en su misiva.

Tras la experiencia en Andalucía, con grandes catástrofes ambientales derivadas de la minería como la rotura de la balsa de la mina de Boliden en Aznalcóllar, las continuas detracciones de aguas y su contaminación en el caso de Cobre las Cruces, o la contaminación de los ríos Odiel y Tinto por la proliferación de minas en la faja pirítica onubense, “sería procedente por parte de las instituciones públicas iniciativas encaminadas a cuestionar los procesos administrativos que facilitan estos atentados ecológicos, en lugar de dedicarse a favorecer la tramitación de proyectos mineros como parece ser el objetivo de AMINER con el apoyo a esta Cátedra”, explican al rector en la carta.



“Pero no pretendemos que la Universidad no atienda a todas las partes, incluida la representada por AMINER”, explican, por lo que en la carta se insta a que la Universidad de Sevilla asuma el liderazago en impulsar, en base a su prestigio, medios y conocimiento solvente, el relevante debate global sobre los límites del extractivismo, “imprescindible en Andalucía, pues las transnacionales mineras tienen, y publicitan, ambiciosos planes extractivos para esta tierra, generando foros en los que tendrá que estar AMINER, pero no solo AMINER”, concluyen.