Los hosteleros respaldan el uso del pasaporte Covid

La hostelería de Sevilla y de su provincia respalda la propuesta de la Junta de Andalucía sobre la obligatoriedad del certificado Covid, o prueba PCR negativa, para el acceso a los establecimientos de hostelería y de ocio nocturno ante el aumento de contagios. La patronal tilda la medida como un medio más de prevención y en ese sentido, su presidente Antonio Luque valora positivamente su implantación porque «incitará a la población a vacunarse, y aportará seguridad a clientes y empleados en una Navidad para la que se esperan grandes reuniones tras los pésimos datos de facturación que arrojara el mismo periodo de 2020». En palabras de Antonio Luque, presidente de los hosteleros de Sevilla: «vemos positivo que se pida el pasaporte Covid, a pesar de que algunos compañeros no lo compartan. Ellos tienen que entender que no podemos permitirnos restricciones de horario ni de ningún tipo, y con esta medida estaremos todos más seguros, tanto la clientela como los empresarios y los trabajadores. Tenemos que esforzarnos entre todos y remar hacia la misma dirección. Preferiríamos no tener que tener que trabajar con el pasaporte Covid, pero continuamos en pandemia, y si este es el camino hay que seguirlo, y lo haremos de la mano de la Junta de Andalucía, y de los ayuntamientos para hacer cumplir aforos y horarios actuales».

Se trata de una medida que el sector debería acatar hasta el 15 de enero de 2022, tras su aprobación en el BOJA y a la espera de que sea avalada por el TSJA, tribunal que lo tumbara en el mes de julio. El sector hostelero acogerá la medida cuando sea ratificada y adecuará al personal para solicitar el certificado a trabajadores y clientela. No obstante, tanto la patronal sevillana como andaluza esperan que dicha implantación no venga acompañada de restricciones que tengan que ver con reducción de aforo u horarios durante estas navidades.