Los sanitarios del SUAP son héroes sin mascarillas en plena crisis sanitaria

Imagínate por un momento que eres profesional sanitario y tienes que acudir a trabajar por un aviso de una persona contagiada por coronavirus. No tienes un equipo de protección individual (EPI). No tienes ni mascarilla ni gafas de protección. Corres el riesgo de contagiarte y a esto se suma que, si te contagias, la sociedad española dispondrá de un profesional sanitario menos para atender a los contagiados. Esto se acaba convirtiendo en un contexto que se retroalimenta y acaba perjudicando a toda la sociedad.

Según el Sindicato de Enfermería (SATSE), hay una escasez de equipos de protección individual. Asimismo, la fuente del SUAP afirma que usan un EPI a primera hora de la guardia y ya no hay más. “Cuando me tuve que poner el único equipo que tenía, las gafas se me empañaron porque estaban reutilizadas, estaban húmedas, y yo estaba haciendo la asistencia y ni me podía tocar los ojos ni la cara, no podía hacer nada”.

Los profesionales de la sanidad del distrito de Sevilla están por la labor de trabajar, tiene un compromiso pleno con la ciudadanía, pero se encuentran con una escasez de medios para poder ejercer su profesión de la forma correcta. “No sabemos de quién es la culpa, pero todas las baterías de medidas que están tomando estarían muy bien si pudiésemos hacer nuestro trabajo con las medidas de protección adecuadas”.

“No decimos que no al trabajo, nuestro compromiso es fuerte, pero salimos a la calle acojonados, voy a pecho descubierto a los avisos”.

Además, algunas de las mascarillas que les proporcionan a los sanitarios de este distrito están caducadas desde 2009 y así lo ha podido comprobar este periódico.

Las ambulancias tienen que desinfectarlas cuando tienen que tratar o trasladar a una persona contagiada en el vehículo, y la única medida para desinfección es “un cubo con agua y con lejía”. “No es la mejor forma de acometer un problema de esta índole”.