Magia en el restaurante Lalola de Javier Abascal

A estas alturas, no les voy a descubrir quién es Javi Abascal. Desde luego, si no le conocen, ya están tardando. Es un tipo genial, haciendo uso de la palabra “genio” en el más puro sentido de la palabra. Eso, en el apartado personal. En el apartado profesional, es uno de los mejores chefs de España y no porque yo lo diga, que se me podría ver el plumero porque es buen amigo. La Guía Michelín decidió otorgarle el “Bib Gourmad”, que supone el reconocimiento a una excelente relación calidad precio, además de un exquisito trato del producto con el cerdo como protagonista. Insisto. Si no han ido nunca a Lalola, que es como se llama este oasis culinario ubicado dentro del hotel One Shot Palacio Conde de Torrejón 09, en plena Alameda, le deben una visita.