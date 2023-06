María, la sevillana que examina a los parques temáticos

“La accesibilidad es la gran olvidada en los planes de estudios de turismo. Si deseas formarte en ella necesitas formación complementaria que no te ofrece la titulación universitaria”. Lo dice la turismóloga sevillana María Quijano, que ha comenzado un curioso proyecto: estudiar si los grandes parques temáticos del mundo cumplen con todo lo necesario para que la accesibilidad sea mucho más que una teoría.

María tiene 33 años, un Grado en Turismo y es diplomada en Magisterio de Educación Especial. Como copywritter y redactora de contenido para turismo, decidió abrir una nueva sección en su cuenta profesional de Instagram,

@lunaresviajeros , con el fin de ofrecer contenido de valor a los profesionales del sector turístico, tales como: “saber en qué consiste la cadena de accesibilidad o dónde encontrar recursos gratuitos para empresas turísticas como los famosos pictogramas de ARASAAC”.

Experiencia sobre el terreno

Y todo en base a su experiencia sobre el terreno, porque ha decidido visitar todos los parques que pueda para analizarlos a fondo. Hasta ahora, Disneyland París, Parque Asterix, Port Aventura World y Parque Warner han pasado por su ojo clínico, y las conclusiones son diversas. “Es verdad que las barreras arquitectónicas son pocas, pero sí me he encontrado con que Disney no tiene pictogramas para que se guíen determinadas personas, y es imposible encontrar en la mayoría a personas que se comuniquen con los visitantes en lengua de signos”.