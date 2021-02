Más de 16 años de cárcel por intentar asesinar a cuchilladas a su expareja en Sevilla

La Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Sevilla ha condenado a 16 años y 6 meses de cárcel a un hombre acusado de intentar asesinar a su expareja sentimental en la localidad de Gelves tras asestarle varias puñaladas con un cuchillo de cocina en el marco de una discusión mantenida en el mes de julio del año 2019 en la vivienda donde la víctima vivía y trabajaba cuidando a unas ancianas.

En la sentencia, fechada el día 2 de febrero y contra la que cabe interponer recurso de apelación ante la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), el tribunal condena al acusado por un delito de asesinato intentado con las agravantes de parentesco y género y le impone 14 años de prisión y la prohibición de comunicarse o aproximarse a menos de 500 metros de la víctima durante un periodo de 20 años.

Asimismo, la Sección Cuarta condena al investigado, por un delito contra la intimidad con la agravante de parentesco, a dos años y seis meses de cárcel, el pago de una multa de 3.240 euros y la prohibición de comunicarse o aproximarse a menos de 500 metros de su expareja durante un periodo de cuatro años. De igual modo, deberá indemnizar a la víctima con 86.129,17 euros por las lesiones, secuelas y el daño moral infligidos.

El tribunal considera probado que el acusado, que se encuentra en prisión provisional por estos hechos desde el 27 de julio de 2019, mantuvo una relación sentimental estable de unos ocho años de duración con la agredida, una relación que se inició cuando ambos vivían en su país de origen y que se mantuvo inicialmente una vez ella trasladó su residencia a Sevilla en el año 2018.

En este sentido, y según expone la Sala, desde que el condenado trasladó su residencia a España a finales de enero de 2019, “sospechaba” que la víctima “pudiera mantener una relación sentimental con otra persona”, pues ella “le había dicho que no quería continuar la relación de pareja con él, pese a lo cual el procesado insistía en que le diera tiempo para que ella reconsiderara tal decisión e insistía en seguir viéndola, aunque no mantuvieran relaciones sexuales”, por lo que, “ante la insistencia del procesado y para no contrariarle, siguieron manteniendo el contacto y viéndose en algunas ocasiones a instancias” del acusado.