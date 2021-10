Más de la mitad de las infracciones al volante son por el uso del móvil

El subdelegado del Gobierno en Sevilla, Carlos Toscano, ha explicado que solo en una semana en las carreteras de la provincia de Sevilla han sido denunciados 225 conductores por cometer alguna distracción durante su conducción, de los que 120 (53,3%) corresponden a la utilización manual del teléfono móvil.

Con el objetivo de comprobar y asegurar que los conductores no comenten distracciones al volante, la Dirección General de Tráfico (DGT) desarrolló una campaña de intensificación de la vigilancia de las distracciones entre los días 16 y 20 de septiembre en las carreteras de la provincia de Sevilla y de la que se ha desprendido que el uso del teléfono móvil constituye la principal causa de distracción al volante en la provincia, según ha explicado la Subdelegación del Gobierno en un comunicado.

En total, han sido controlados 6.945 vehículos de todo tipo --turismos, motos, furgonetas, camiones, autobuses, entre otros-- y el subdelegado ha indicado que diversos estudios constatan que el uso del teléfono móvil es un factor que multiplica por cuatro el riesgo de sufrir accidentes, y el riesgo que asume el conductor cuando habla por el teléfono mientras conduce puede ser equiparable a la conducción con excesos de alcohol.

Además de controlar el mal uso del teléfono móvil durante la conducción, los agentes también han vigilado que los conductores no manipularan el navegador u otros dispositivos mientras conducían, distracción equiparable a hablar por el teléfono móvil, o que no usaran auriculares durante la conducción. Por estos motivos no se han formulado denuncias durante esta campaña.