Mascarillas higiénicas hechas en Sevilla a precio reducido

Las mascarillas Surtmask se fabrican de acuerdo a la normativa vigente UNE 0064-1, y son testadas por un laboratorio externo que certifica su calidad. Son mascarillas higiénicas no reutilizables, de venta al por mayor y a un precio muy competitivo (desde 0,19€ la unidad).

La mascarilla protectora está fabricada con un tejido trilaminado construido para ser impermeable, transpirable y cómodo de usar por largos periodos. Nuestra mascarilla sobrepasa los rigurosos estándares de la industria sanitaria protegiendo a sus usuarios aún en las circunstancias más críticas.

Las pruebas de laboratorio muestran la eficiencia de este material y su alta resistencia para proteger contra cualquier patógeno aerotransportado. Cuenta con una alta transpirabilidad que permite al usuario permanecer seco y cómodo al usar la mascarilla higiénica durante largos periodos de tiempo.

La mascarilla se compone de tres capas: una interior de color blanco, con tela no tejida 100% PP 25 grs., otra intermedia con tela no tejida 100% PP entre 25 y 35 grs. ( ISO 13485 ), y una tercera capa exterior de color azul, con tela no tejida 100% PP 25 grs.