«Me hice la PCR en un centro privado por el abandono de mi centro de salud y parece que he cometido un delito»

«Voy a hacerme una prueba rápida de Covid-19 en un centro privado por el abandono de mi centro de salud y parece que he cometido un delito». Este es el testimonio de Jesús M.E., un nazareno que está preocupado por el «colapso» de los centros de salud de Dos Hermanas. No es más que una declaración que da voz a lo que muchos ciudadanos piensan de la mayor parte de ambulatorios.

Jesús empezó a presentar síntomas de Covid-19 y su centro de salud le informó de que tenía que permanecer confinado en su casa y en 24 o 72 horas le darían cita para una prueba PCR. Sin ninguna información más. Tras esto, este nazareno llamó a Salud Responde para comunicar sus síntomas y recibió «un trato vejatorio y discriminatorio, como si hubiese cometido un delito o tuviese la peste por tener síntomas de Covid-19».

Los días pasaron y no recibió ninguna llamada para hacerse la prueba o saber cómo aliviar los síntomas que tenía -salvo tomar paracetamol y agua-. Por eso, Jesús decidió ir a un hospital privado para realizarse una prueba rápida, «por el abandono» de su situación médica. Después llamo a Salud Responde para comunicarlo: «Me tacharon de que había cometido una ilegalidad y que podría haber expandido el virus por mi ciudad. Me pidieron el DNI y todo por haber cometido una supuesta ilegalidad». Jesús sigue esperando a que su médico le llame.

Otra vecina nazarena, Mónica, ha contactado con este periódico para contar su situación. Hace 10 días que se realizó una prueba PCR y dio positivo. Ella es asmática y, por tanto, puede ser grupo de riesgo. Tenía cita un martes con su médico para una revisión y contarle que le estaban apareciendo síntomas nuevos, sin embargo, nadie la llamó. Ha tenido que realizar un total de 200 llamadas al centro de salud durante dos días para obtener una respuesta, pese a que tenía cita.

Las llamadas que nunca son contestadas, las colas eternas en los centros de salud, las citas telefónicas tardías, el colapso de los médicos, la angustia de no saber qué hacer y las reclamaciones por lo que cuesta que te atiendan. Estas son las situaciones que están sacando a relucir la importancia que tiene reforzar la sanidad pública de España. Y muchos ciudadanos ya lo están denunciando en redes sociales.

Esta semana se ha hecho viral un vídeo que ha publicado Miriam, una mujer y madre de una niña de 8 años que tenía posibles síntomas de Covid-19 -tos y fiebre-. Esta cordobesa denuncia que, tras acudir a su centro de salud siguiendo «el protocolo», no ha podido ser atendida por ningún médico ni pediatra.

«Me dicen que el pediatra no puede atender a mi hija porque está pasando consulta, que ya me llamarían por teléfono. Yo le dije que no me importaba esperar a que la pediatra terminase de pasar consulta para que mi hija pudiese saber qué tiene. Me dicen que no, que telefónicamente me llamarán y me dirán. ¿Cómo pueden saber qué tiene mi hija si no la examinan? Su deber es ver a mi hija, porque tenemos derecho a ser asistidos por un médico», denuncia en las puertas del Centro de Salud Polígono Guadalquivir de Córdoba.