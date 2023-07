Medios de comunicación y sociedades democráticas (2): El problema de los públicos y qué hacer

No pocos autores llevamos decenios quejándonos de que los ciudadanos emplean tres o cuatro horas para sentarse frente a la TV, no para ver programas formativos sino eso que llaman TV basura, una denominación errónea porque ese tipo de TV posee una riqueza de estudio e investigación cuasi infinitas. En España, a excepción de Cataluña que se inclina por su TV3, el canal más visto durante nueve años fue Tele 5 que es el que más entretiene y con el que menos hay que mover la materia gris del cerebro. En 2022 empezó a fallar o a hartar y ahora está tomando el relevo Antena 3. Sin embargo, el espacio que sustituye a Sálvame no ha logrado aún las cuotas de audiencia del programa chismoso y resultón.

Ahora añadamos los teléfonos móviles y las redes sociales, el 66% de los jóvenes entre 10 y 15 años posee un teléfono móvil. Los padres lucen a sus hijos en las redes sociales: el 81% de los bebés tiene presencia en redes sociales antes de los seis meses. ¿Para qué usa el receptor las redes sociales? Para estar en contacto con mis amigos (42%), para mantenerse al día con noticias y eventos actuales (41%), para rellenar el tiempo libre (39%), para encontrar contenido divertido o entretenido (37%), para hacer networking con otras personas (34%), porque muchos de mis amigos están en ellas. (33%), para compartir fotos o vídeos con otros (32%), para compartir mi opinión (30%), para investigar/encontrar productos para comprar (29%), para conocer gente nueva. (27%). Y el broche de oro: uno de cada tres menores andaluces está conectado a todas horas a las redes sociales, según el Barómetro Audiovisual de Andalucía. Tik-Tok, Instagram y WhatsApp son las aplicaciones que más “enganchan”.

Ítem más, ya casi puede decirse que cada persona tiene su serie preferida, hay una explosión nuclear de series en los medios y las conversaciones giran en torno a las series que ven unos y otros. Claro que este hecho ya empieza a tener sus riesgos, según la profesora Teresa Díez Recio: “Estamos al borde del peak tv. Algún día tenía que pasar. Analistas y espectadores cada vez lo ven más cerca. Unos no creen que haya tanto negocio para tantos agentes y los otros no tienen capacidad económica ni tiempo suficiente para verlo todo”. Las palabras anteriores fueron escritas en 2019, en 2020-2022 ya se estaban haciendo realidad.

Podríamos seguir hablando de las nuevas formas de comportarse los públicos, por ejemplo, el periódico ya apenas se lee en papel, pero es que también empieza a estar en crisis el diario digital antes de nacer y crecer porque mucha gente que se informa y se forma –gratuitamente- lo hace a través de una especie de revista de prensa o agencia personal de noticias que puede poseer en su móvil durante las 24 horas del día y la noche. Por primera vez en la historia del periodismo más contemporáneo el ciudadano puede gozar de auténtica pluralidad informativa y no tenerse que limitar a medios alineados con el bipartidismo y sus ramificaciones y alienados por tal circunstancia.

Unido a lo anterior, tenemos las concentraciones mediáticas a modo de plataformas de entretenimiento: Netflix/Movistar/Orange/Vodafone, ATT/Time Warner, Disney+, Huawei Video, Prime Video (Amazon), Premium (YouTube). El entretenimiento ha arrastrado al periodismo hacia un pseudoperiodismo de noticias anzuelo que persiguen atarte a la red todo el tiempo posible. Antes se vendía papel, ahora tiempo enredado.

La TV marca la pauta, pero no es decisiva, ahora cada cual se fabrica su propia información, eso en ciencias de la comunicación se llama etapa self media y ya hablaba de ella en los años 70 el canadiense Jean Cloutier. La self media es totalmente coherente con la condición natural del humano que no es social como afirma el tópico aristotélico-tomista sino yoísta, egoísta en el sentido científico de la palabra, porque se asocia al otro no por amor ni solidaridad en el sentido de desprendimiento de sí, sino por necesidad de auto-conservación.

No estamos ante una sociedad más cognitiva ni más sabia porque nos hallemos rodeados de datos procedentes de las herramientas digitales, al revés, tenemos una sociedad más embrutecida por hiperinformación. Pero la gente se divierte así o se desgracia la vida así, la droga del pan y circo es ahora más variada que nunca, las masas siempre estarán ahí, el poder estará contento, si yo fuera uno de sus elementos estaría dando saltos de alegría, puedo dominar como quiera a la gente haciéndole creer que es libre porque como tiene muchos datos y muchos juguetes pero poco conocimiento de lo que realmente está ocurriendo, a río revuelto, ganancia de pescadores. Puedo dominar a los ciudadanos hurtándoles el método sincrónico de comprensión de la macro-Historia y de la micro-historia. ¿No es fantástico?

Recordemos una de las excelentes secuencias de la película, Network, un mundo implacable (USA), nada menos que de 1976, en la que un magnate de la comunicación televisual le dice a un periodista díscolo que no existe la democracia sino la ATT, la ITT y otras grandes corporaciones. Y añade que en el futuro a los ciudadanos se les distraerá a través de la comunicación de entretenimiento. Recordemos que están por firmar los tratados transatlánticos y transpacíficos y que casi todos los medios de comunicación influyentes de occidente tienen detrás a la banca y a los fondos de inversión. Las corporaciones van a tener las leyes aún más a su favor, la democracia pasa a un segundo plano.

¿Qué quiero decir con todo lo que he descrito, que puede sonar a hecatombe, a apocalíptico, en un mundo donde parece que el optimismo es obligatorio, aunque sólo sea un fingimiento? ¿Quién ha dicho que yo no soy optimista? Primero, quiero decir que el papel de los medios frente a los retos de las sociedades democráticas es reconstruir la democracia, si es que alguna vez existió y no es más que una entelequia o, como decía Nietzsche, una especie de mal necesario. Soy optimista porque llego a la feliz conclusión de que no es fácil –por no decir imposible- que los medios ejerzan el papel de constructores de la democracia porque, ¿qué es la democracia? ¿Algo de masas?, ¿de mayorías? No, todo lo contrario, convertimos a la democracia en un fenómeno de masas porque así las masas llevan a cabo una actividad de catarsis y se creen libres mediante la presencia de ilusiones necesarias. Pero la democracia lleva consigo el estudio y ejercicio de una profesión muy dura, la de ciudadano que significa estar bien formado e informado y eso exige un esfuerzo que el humano medio ni puede ni está dispuesto a hacer, es asunto de minorías, pero como arma de dominio para las mayorías es mejor que todos se sientan que viven en democracia.

Como dije antes, la comunicación actual en su fase self media enlaza con el individuo yoísta por naturaleza, centrífugo, con su voluntad de poder y su deseo de destacar por algo para no suponerse un fracasado. Internet permite hoy sentirse importante en la vida y por las redes sociales se cuelan esos sujetos que, como decía Umberto Eco, sólo los dejaban hablar en la cantina o en la taberna del pueblo o del barrio. Como es conocido, en concreto, el pensador italiano llegó a decir: «Las redes sociales le dan el derecho de hablar a legiones de idiotas».

¿Qué alternativa ofrezco a las minorías? Sálvense ustedes, apuesten por el conocimiento, guarden la calma, diviértanse con lo que hacen los públicos adocenados en su pluralidad y dejen de preocuparse tanto por los pobres ciudadanos alienados que ya se les ha explicado la lección y no quieren aprenderla. Además, ya Jesucristo vino a cargar con todos los pecados del mundo y a redimirlos, ustedes apuesten por ustedes, ilustrados, grandes, amantes de sí mismos, sin falsa modestia, superhombres que, como tal, les echan una mano a los demás porque el poder y potencial interior de ustedes se lo permiten.