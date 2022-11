Miles de personas se manifiestan en Andalucía contra la privatización de la sanidad

Representantes políticos de las diferentes formaciones de izquierda de Andalucía han acudido a las protestas por la mejora de la sanidad pública.

Así, la portavoz de Adelante de Andalucía, Teresa Rodríguez, quien ha estado presente en la concentración en Cádiz en defensa de la sanidad pública, ha considerado que "cuando uno lleva políticas fiscales y de gestión similares a la de Madrid se encuentra una respuesta ciudadana similar".

Rodríguez ha advertido contra el hecho de que "nuestra calidad asistencial va disminuyendo a pasos agigantados", a lo que ha sumado que Andalucía está entre las comunidades autónomas donde "más crecen las derivaciones y la financiación de la sanidad privada", antes de asegurar que "hay que decirle a este gobierno que no tiene mayoría absoluta en la calle para recortar en sanidad pública y beneficiar a las empresas privadas".

Por su parte, la portavoz socialista de la Comisión de Salud y Consumo del Parlamento de Andalucía, María de los Ángeles Prieto, ha estado presente en la concentración de Granada, donde ha recalcado que la sanidad pública andaluza "no puede más". "Hay que parar las listas de espera, mejor la atención primaria, contratar más profesionales y frenar la privatización", ha apostillado.

"Basta ya de trasvasar dinero de la sanidad pública a la privada para hacer negocio. Le pedimos al Gobierno de Juanma Moreno mejoras urgentes y necesarias", ha concluido Prieto.

De otro lado, el coordinador de IU Andalucía, Toni Valero, ha asegurado este sábado, antes de participar en la manifestación de Sevilla, que el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, "tiene que tomar nota porque esta manifestación está siendo un éxito".

Valero ha presentado la movilización ciudadana como muestra "del hartazgo de la ciudadanía", a la que ha retratado "cansada de pedir cita en Atención Primaria y no llega, que los niños estén enfermos y el pediatra no les atienda", al tiempo que ha advertido de una situación según la cual "uno de cada cinco andaluces son pacientes que tienen cáncer y no lo saben porque las pruebas no les ha llegado a tiempo".

El portavoz adjunto del grupo parlamentario Por Andalucía y diputado de Podemos Andalucía, Juan Antonio Delgado, también ha participado en la protesta de la capital hispalense, donde ha señalado que la situación de la sanidad pública en Andalucía "es grave y lamentable". "La sanidad está en la UCI como consecuencia de las políticas del PSOE antes, y ahora del PP", ha lamentado.

Delgado ha pedido a Moreno "deje de hablar de la herencia recibida", ya que "ya va para cuatro años que podría haber hecho cosas y tiene que hacer más por la sanidad y no dejarla morir utilizando el modus operandi de la presidenta de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, o como hicieron Esperanza Aguirre o Mariano Rajoy, recortando miles de millones en el presupuesto de la sanidad pública con la excusa de los recortes".