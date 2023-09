«Mis alumnos aprenden mucho más cuando les explico mi día a día como empresaria»

Minutos antes de nuestra entrevista estaba haciendo vía internet una presentación de su empresa ante inversores europeos, tenía que condensarla en 5 minutos de exposición. Al día siguiente, tuvo una reunión presencial con inversores norteamericanos de viaje por España. Y regresó a su domicilio para hacer las maletas y viajar a Barcelona, donde ha participado esta semana durante tres días en Biospain, feria internacional del sector biotecnología, organizada por la Asociación Española de Bioempresas (AseBio). Inés Herrero tiene el triple mérito de ser catedrática, empresaria y madre de tres hijos. Hasta final de octubre todo lo compagina con la culminación del programa internacional de aceleración de empresas emergentes MassChallenge, centrado en el sector biotecnología y con sede en Suiza, para el que fue seleccionada su empresa Biomixing gracias a sus innovaciones en el diseño y optimización de biorreactores.

¿Cuáles son sus coordenadas biográficas?

Soy sevillana, tengo 52 años. Mi padre trabajó muchos años como ingeniero técnico agrícola, y mi madre ha trabajado como ama de casa. Soy la más joven de tres hermanas. Tengo tres hijos, el mayor está trabajando en una empresa sevillana de big data e inteligencia artificial; la segunda está estudiando ingeniería y la tercera está aún en Bachillerato. Vivimos en Los Remedios, que ha sido mi barrio desde la infancia. Estudié en el Colegio Santa Ana y en el Instituto Murillo. Decidí hacer la carrera de Matemáticas, siempre me habían gustado, y la pasión por lo matemático creció en mí gracias a tener en el instituto un profesor maravilloso, Mario Pérez Jiménez.

¿Y el reto de crear una empresa también fue vocacional?.

Dudé entre licenciarme en Matemáticas o en Empresariales, me atraía dedicarme a la investigación matemática para después aplicarla. Como opté por lo primero, años después hice un doctorado en Económicas y Empresariales, y empecé a dar clases en Economía Aplicada. En el año 2002 entré como profesora de Organización de Empresas en la Universidad Pablo de Olavide.

¿Cuáles fueron sus primeras experiencias profesionales?

Antes de acabar la carrera estuve trabajando en Sevilla en una empresa de estudios estadísticos y de opinión. En Inglaterra trabajé en una empresa de comercialización de piel. Y realicé varias estancias como investigadora en universidades británicas. Primero en Cambridge, después me dirigieron la tesis desde la de Portsmouth, y durante varios años estuve periodos de varios meses en la de Durham. También he hecho colaboraciones con universidades de Italia, Grecia, Dinamarca y Noruega. A lo que he dedicado más investigaciones desde la Olavide es al estudio de la empresa familiar.

No es lo mismo predicar que dar trigo. ¿Cuánto le está sirviendo a su labor como catedrática que esté vertebrando el desarrollo y gestión de una empresa de biotecnología?

Es fundamental que los docentes tengamos contacto directo con las empresas. Lo tuve primero a través de los proyectos de investigación, pero cuando estás creando una empresa, y tirando de ella a diario en su gestión, eso no tiene nada que ver, se aprende muchísimo en la relación directa con los problemas cotidianos de una empresa. Desde el año 2009 formé parte de una startup, D&B Tech, que continúa dedicada sobre todo a la depuración de aguas residuales mediante microalgas. A mi juicio, a los profesores universitarios del ámbito empresarial se les debería exigir que estuvieran al menos un año sabático dedicados totalmente a la relación directa con empresas. Desde la teoría no se puede hacer bien. Los alumnos valoran muchísimo y aprenden mucho más cuando les cuento casos reales de situaciones que conozco de primera mano. Todo el tiempo que le dedico a Biomixing revierte en mejorar mi enseñanza al alumnado.

¿Por qué es escasa en España la creación de empresas basadas en la transferencia de conocimiento creado en las universidades?.

Porque las leyes y las políticas no lo han favorecido. Hace años había tantas trabas que era muy difícil crear una 'spin-off' en la universidad. Por ejemplo, no se podía ser propietario de más de un 10% de una empresa creada en la universidad, y entonces te planteas: ¿a quién le tengo que regalar el equivalente al 90% del conocimiento?. Eso ha frenado mucho la creación de empresas. En los últimos años los sucesivos gobiernos han mejorado el marco normativo, sigue habiendo escollos pero ya son menos.

¿Cuál es la aportación innovadora de Biomixing?.

Optimizar biorreactores. Para quien no lo sepa, en los biorreactores se producen vacunas como la del covid, o tratamientos contra el cáncer, o las cremas que te pones en la piel por la mañana, o el probiótico con el que te alimentas tomando un yogur. Son muchas las cosas que se producen con biorreactores, manejando cultivos vivos a los que hay mantener como si estuvieran en su estado natural, por lo que has de darles nutrientes y oxígeno. Se ha mejorado muchísimo el software para los equipos de control, se han invertido muchos recursos en mejorar los materiales. Para sectores como el farmacéutico se hacen de un solo uso para evitar su contaminación. Y vimos que, sin embargo, el sistema de agitación y aireación apenas había cambiado en 30 años. Y Javier Dávila y yo, como socios, vimos que ahí había un nicho de oportunidad, con sus grandes conocimientos en mecánica de fluidos. Con el boom que ha vivido la biotecnología, ha aumentado muchísimo la demanda de producción de cultivos, y veíamos que el freno a ello era el proceso, la dificultad de escalar industrialmente la producción. Nosotros, con nuestros sistemas de agitación de elevada eficiencia, aplicando el conocimiento en mecánica de fluidos, estamos ayudando a producir más rápido, y consumiendo menos energía, y sin dañar el cultivo. En Biomixing somos cuatro personas, tenemos más cubierta la vertiente de ingeniería y queremos ampliar equipo incorporando a personas especializadas en tecnologías.

¿Cómo han hecho evolucionar su idea inicial, para adaptarse a la perspectiva de los clientes?

Para eso cada vez son más importantes los conceptos de innovación abierta. Estamos aprendiendo mucho relacionándonos con otros emprendedores en aceleradoras e incubadoras, con empresarios e inversores en ferias de negocio. Para nosotros fue muy útil el apoyo de Extenda al incluirnos en una misión a Boston (Estados Unidos) y conocer de primera mano un ecosistema extraordinario en la investigación e inversión en el sector farmacéutico. Estar allí en relación con personas de alto nivel y explicarles nuestro proyecto, nos reafirmó en que debíamos impulsar el desarrollo de nuestra empresa. Fue una pena que el programa en Boston se acortara porque llegó la pandemia covid y tuvimos que regresar precipitadamente a España. También han sido muy provechosas experiencias como ser seleccionados en una convocatoria internacional del Massachussetts Institute of Technology para apoyar el emprendimiento. Fuimos elegidas 12 empresas, tuvimos formación allí en su sede central al lado de Boston, además de formación online, y además nos ha aportado contactos muy buenos. También valoramos muy positivamente haber estado seleccionados en la aceleradora AcexHealth en Granada, o el año pasado en Sevilla participando en Al Andalus Innovation Venture. Y ahora estamos avanzando mucho tras ser seleccionados por el programa de la aceleradora internacional MassChallenge, lo que nos está abriendo la puerta a clientes a los que podemos solucionar sus problemas en la producción de cultivos.

¿Qué ha aprendido también en cuanto al modo de gestionar las empresas?.

También hemos adquirido hábitos de cultura empresarial que mejoran la organización del trabajo. Por ejemplo, estar convocados a reuniones y te dicen que será de ocho en punto a ocho y veinte, y que se dedicarán esos veinte minutos a tratar un tema en concreto. Eso induce a ser eficiente, abordar los puntos importantes. También descubrimos que su amplia red de contactos de proximidad (compañeros de departamento, colegas de universidad, profesionales amigos, etc.) tiene la cultura de estar dispuestos a invertir en proyectos de este tipo, le tienen menos miedo al riesgo. En el MIT me preguntaban con naturalidad: “¿cuántos compañeros de departamento han invertido en nuestra empresa?” Y les sorprendía que eso en nuestro país sea rarísimo, y les lleva a desconfiar sobre la calidad y rentabilidad de lo que planteamos.

¿Van a explorar vías de negocio en varios sectores?.

Sí, el sector de la alimentación es distinto al farmacéutico. Y más abierto. Por lo que estamos experimentando en Suiza con el programa MassChallenge, percibo que en el sector de la alimentación son más receptivos a los cambios, y en el ámbito biotech es más rápido materializar acuerdos y conseguir facturación. En el farmacéutico todo está tan regulado en los modelos de validación que obliga a dedicar más inversión en equipos y en personal. Por lo tanto, vamos a empezar a desarrollarnos en el sector alimentación y de ahí obtendremos ingresos y avances que aplicaremos para culminar nuestra validación en el farmacéutico.

¿Tienen patentes?

El pasado mes de enero completamos el proceso de patente. Acabamos a final de octubre en el programa de MassChallenge y ya hemos alcanzado un suficiente punto de madurez para terminar de validar y comenzar la fase intensa de comercialización que nos permita estandarizar los productos más comunes y escalar con más facilidad. Hemos conseguido este verano financiación gracias a Austral Venture Capital, son de Sevilla, encabezados por Jaime Ventura, han invertido 150.000 euros, y además se sienten muy implicados, estamos muy contentos con ellos. Es un primer empujón. Necesitamos más inversores. El contexto es más favorable porque la pandemia covid ayudó a concienciar sobre la necesidad de invertir más en biotecnología.

A su juicio, ¿cómo ha evolucionado Sevilla en las últimas décadas?

El ecosistema emprendedor ha mejorado mucho en los últimos años, y aún ha de hacerlo más para sacar partido a su potencial. Por ejemplo, ya hay algunos jóvenes estudiantes universitarios que se plantean participar en la creación de empresas, que tienen el gusanillo de emprender. Y yo trato de estimularlo cada vez más. Y en los temarios incluyo materia sobre cómo se crea una startup, y cómo son los procesos de innovación abierta. Recuerdo que cuando comencé a dar clases a alumnos de primero de carrera en Empresariales, y preguntaba quién quería crear una empresa, ninguno levantaba la mano. Todos querían ser funcionarios. Yo me llevaba las manos a la cabeza, porque si eso sucedía en esa facultad, aún sería peor entre el alumnado de cualquier otra facultad.

¿Cómo les orienta?

Les pongo este ejercicio: Imagínate que el año que viene vas a emprender. Hazme una propuesta de idea de empresa que pueda ser rentable. Y la van trabajando a lo largo del curso, aplicando los fundamentos que van aprendiendo en diversas materias. Además, en la Universidad Pablo de Olavide se está fomentando mucho el emprendimiento, y que los jóvenes adquieran destreza para hablar en público, para hacer presentaciones, etc. Y mejora su motivación.