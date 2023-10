Mr. Fina Ironía muerde de nuevo (por criticar a los perros, «mataperros» le pusieron)

Ya sólo queda ir a la guerra civil y que gane el mejor. O bien decirle a alguien nos vemos en la calle y a ver si me dices eso ahí fuera. En España hay un clima que me recuerda al que hubo antes de la Guerra Civil 1936-1939. No hay más que repasar y leer con detenimiento los libros y artículos rigurosos sobre nuestra historia contemporánea. La diferencia es que han pasado casi 85 años de aquello y el problema es que no hay diferencia esencial. Lo he podido comprobar con las reacciones a algunos escritos y opiniones de unos contra otros y cualquier ciudadano puede hacer lo mismo, hay una intransigencia sumamente peligrosa y no sé qué hacemos intentando barrer tanto en la casa de Israel-Palestina e interceder en ese horrible conflicto si nuestra casa está llena de porquería.

He vivido hace algo más de una semana un episodio personal -que traigo aquí porque es público- en el que se ha puesto de manifiesto la más absoluta enervación de las emociones por parte de un señor que es compañero de la sección de opinión de este diario. Todo a costa de una advertencia mía en relación con el riesgo que la presencia abrumadora de una sociedad canina supone para la convivencia humana. En ese texto llamaba la atención sobre el peligro que supone tratar el tema puesto que alguna persona propietaria de algún perro podría agredirte. Y surgió de inmediato, a las pocas horas de editarse mi texto, la agresión verbal que me tomo como un ejercicio de la libertad de expresión aunque yo no voy a hacer lo mismo con su autor porque no es ético un enfrentamiento al mismo nivel entre dos compañeros de un mismo diario.

Mi crítica no era contra tener una mascota sino contra los riesgos de que los animales se colocaran por encima de las personas. Al día siguiente de que los dos textos de El Correo se publicaran, mi admirado y querido colega de la Universidad de Sevilla, Juan Torres, catedrático de Economía Aplicada, daba a conocer en su web Ganas de Escribir el 18 de octubre, un texto revelador que profundiza mucho más que yo en el asunto. Lo reproduzco.

Un «complemento imprescindible»: bolsa para la caca del perro por 370 euros

En la web de artículos de lujo pagerie.com se presenta la bolsa para recoger la caca del perro que vale 146,95 euros como “un complemento imprescindible para su paseo”. Es barata, si se tiene en cuenta que la de Valentino Garavani cuesta 370 euros. Otras firmas ofrecen productos mucho más caros para las mascotas. Para las mascotas de los ricos, se entiende.

Gucci Pet vendía hace un tiempo sofás para perros por 6.500 euros y abrigos por 710. También tirados de precio, al menos en relación con los collares de Versace para esos animalitos que pueden superar los 35.000 euros. E igualmente muy poca cosa si se compara con uno de diamantes de 3,2 millones de dólares que se puede ver en Internet.

Para pasear el perro, Louis Vuitton vende un transportín para chuchos por más de 4.000 euros (en algunas web he leído que hasta por 58.000, pero me cuesta creerlo). Otras firmas, arneses por 1.500 euros, recipientes para comer por 1.000, e incluso casitas de juego para perros, refrigeradores, lavabos, camas y todo tipo de elementos de distracción y confort a precios por el estilo.

En total, la industria mundial dedicada a facilitar el cuidado y disfrute de mascotas movió 235.000 millones de dólares en 2022 y sólo en Europa se gastaron 24.000 millones de euros anuales en alimentarlas.

En 2021, la FAO estimó que para haber evitado la inanición de casi 45 millones de personas en todo el mundo se hubieran necesitado 6.600 millones de dólares. Más o menos, unos tres meses de ese gasto europeo en comida para perros, gatos y otras mascotas.

Se calcula, sin embargo, que casi 10 millones murieron de hambre ese año.

Hay gente, no del montón, sino académicos, líderes políticos, periodistas... que todavía sigue diciendo que en el mundo se muere tanta gente de hambre porque no hay recursos. Y, cuando se pide solidaridad y esfuerzo fiscal a quienes pueden gastarse cientos o miles de dólares en un collar, en un abrigo o en la bolsa donde recogen los excrementos de sus perros, nos dicen que eso es una confiscación que limita su libertad. Aunque es cierto que, afortunadamente, ya no todos piensan igual, como los 200 millonarios de todo el mundo que en enero pasado reclamaron a sus gobiernos que subieran los impuestos a los «ultrarricos».

Thomas Hobbes tenía clara la naturaleza del problema y proponía una solución rotunda: “Cuando un hombre, por causa de su aspereza natural, pretende retener lo que, siendo superfluo para él, es necesario para los demás, y cuando, debido a la terquedad de sus pasiones, no puede corregirse, habrá de ser expulsado de la sociedad por constituir un peligro para ella”.

Hasta aquí el texto de Juan Torres, que cada cual extraiga sus conclusiones. El excelente periodista Juan Luis Pavón -tan preocupado por la Sevilla del hoy y del mañana- mostraba su consternación en El Correo ante el estado de la pobreza en España que calificaba como “un enorme fracaso”. También en esta misma cabecera, y con una elegancia exquisita, Rafael Sanmartín, daba cuenta de su preocupación ante el abandono de perros a causa, entre otros motivos, de la ley de supuesta defensa del animal. Yo también había criticado esa ley, antes y ahora. Yo también detesto el abandono de perros, yo también he tenido perros que me los han envenenado y los he visto morir, pero fue en otros tiempos y además en zona rural, de considerables tamaños y no metidos en pisos o apartamentos, eso lo considero maltrato animal y no aceptar la soledad propia sino tener que cargársela a quienes la naturaleza no ha creado para ejercer la psicología.

Lo que conseguí fue que mi indignado atacante me bautizara como Mr. Fina Ironía. Yo no haré eso con él, ya digo que respeto a un colega que escribe en este diario, un diario al que se debe respetar más aún por su trayectoria y por quien lo fundó. Sólo lamento una salida de tono tan poco pensada sobre un asunto que, insisto, es más grave de lo que parece y se inserta en esa España de garrotazos mutuos y falta de tolerancia de la que he tratado al principio de estas líneas.

Hace unos 10.000 años que humanos y perros están juntos, colaborando. Colaboran porque son dos especies que intercambian servicios, dos especies, cada una con su espacio y sus características, que están o estaban juntas, no revueltas. La primera de esas especies, con mucha más importancia que la otra, se llama especie humana. Vamos, me parece a mí. La web de la BBC afirma : “alrededor de 6 de cada 10 enfermedades infecciosas que afectan a las personas son transmitidas por animales, incluidos los domésticos, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC, por sus siglas en inglés)”. Y añade algo muy lógico: “Pero eso, por supuesto, no es una justificación para renunciar a la idea de tener una mascota en casa o, peor aún, abandonar a la que ya forma parte de la vida familiar”.