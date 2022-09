Muñoz espera para este mes u octubre un nuevo diseño de túneles para la SE-40

En ese sentido, y cuestionado por el posible impacto de la política nacional en los comicios municipales, Muñoz ha defendido que no va a "esconder" que su partido es el PSOE, formación que gobierna el Estado junto a Unidas Podemos y afronta la condena de los expresidentes andaluces Manuel Chaves y José Antonio Griñán por el procedimiento específico mediante el cual eran sufragados con fondos autonómicos expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares y ayudas arbitrarias a empresas.

Al respecto, ha roto "una lanza en favor del Gobierno central" porque "independientemente de que no haya dado en el blanco de la diana en algunas ocasiones, no se le puede negar que en las vicisitudes del Covid y de la guerra (de la invasión rusa de Ucrania), no ha estado de brazos cruzados y ha puesto medidas sobre la mesa para intentar aliviar a las clases medias y trabajadoras".

"Espero que se valore mi gestión en la generación de ilusión y de una Sevilla de futuro", ha enfatizado Muñoz, mostrando su seguridad de que el presidente del Gobierno, el socialista Pedro Sánchez, le "acompañará en algunos actos" de la campaña electoral.

En paralelo, Muñoz ha defendido que está "alzando la voz" en demanda de avances en la red de metro de Sevilla y ha pedido "un nuevo ciclo de importantes inversiones públicas" para Sevilla, "sobre todo en materia de movilidad", reclamando para ello "correspondencia" a la Junta de Andalucía y el Estado, respecto al papel de la ciudad hispalense como capital de la región y "tercera o cuarta ciudad" de España en importancia.