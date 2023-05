Muñoz y Sanz dan máxima prioridad a los barrios

El candidato a la reelección a la Alcaldía de Sevilla, el socialista Antonio Muñoz, y el candidato del PP al Ayuntamiento hispalense, José Luis Sanz, han priorizado los barrios por encima de todo en sus respectivos programas electorales. Ha sido éste uno de los poquísimos asuntos en los que ambos han coincidido durante el debate electoral organizado este lunes por cadena SER, moderado por el periodista Salomón Hachuel, en el que no han faltado reproches mutuos en materia de infraestructuras, limpieza, vivienda o turismo, en una ciudad en la que se han dibujado dos escenarios: uno "apocalíptico" y otro "virtual".

El candidato socialista ha destacado a lo largo de su intervención que la ciudad está en marcha y está siendo objeto de "grandes transformaciones de los barrios", con implicación presupuestaria de todas las administraciones. En este sentido, Muñoz ha situado a los barrios como "eje central" de sus proyectos para una ciudad que "debe mirar al futuro con optimismo". "Barrios en los que no haga falta venir al centro para hacer una determinada gestión o ver una buena obra de teatro", ha añadido.

Por su parte, el alcaldable popular ha asegurado que si bien los barrios son para él una prioridad, también desea que la ciudad "tenga sueños". En particular, Sanz se ha centrado en la situación que viven los vecinos de los barrios más desfavorecidos. "Me marco como objetivo esas zonas. Hay que cambiar criterios urbanísticos porque, en ocasiones, lo hemos convertido en guetos que ni siquiera están conectados por transporte público".

Muñoz le ha respondido al respecto que está en marcha la rehabilitación de 150 viviendas en la zona de Tres Barrios-Amate y Los Pajaritos "porque hay una convocatoria para ello del Gobierno central y la Junta de Andalucía". "No hemos presentado más proyectos porque no ha habido más convocatorias y no deberíamos estar al albur de una convocatoria: necesitamos soluciones extraordinarias", ha defendido. Muñoz ha subrayado la capacidad de diálogo tanto con el Gobierno como con la Junta, y cuando se trata de reclamar, "lo hago a ambas administraciones".

La vivienda pública de protección oficial (VPO) también ha sido objeto de confrontación. "Dígame una sola VPO que se haya hecho cuando ha gobernado el PP: No la hay. Si embargo, Emvisesa ha proyectado estos años 450 viviendas; 83 de ellas en Cisneo Alto, de las que se están formalizando las escrituras", ha destacado Muñoz. "Actuamos en Triana y El Pítamo, entre otras zonas, y llegaremos a las 2.500 viviendas en 2024".

Sanz, en cambio, ha criticado que "muchos de los proyectos se hayan desbloqueados en los últimos tres meses, como los suelos de la Algodonera de Alcosa o de la antigua fábrica de vidrio" y ha afirmado que la Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU) "se ha especializado en aburrir a cualquiera que quiere invertir un euro".

La limpieza también ha sido objeto de duras críticas por parte del candidato popular, quien ha recordado que Sevilla "está entre las tres ciudades más sucias del país" y ha insistido en que la empresa municipal está "mal dirigigida y gestionada". Frente a ello, Muñoz, que ha reconocido que es "mejorable", ha expresado su deseo de recuperar 250 empleos en la plantilla. "La contratación de 126 profesionales no es suficiente. La batalla de limpieza la voy a ganar. Hay gente que ya me dice por las calles que se nota que la ciudad está más limpia".