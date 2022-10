Natalia y Queen llegan al Festival de las Naciones de Sevilla

El Festival de las Naciones acoge también este domingo el mejor tributo a Queen. 'Capitán Mercury' irrumpirá a las 21,30 horas con 'Bohemian Rhapsody' para rememorar los conciertos más emblemáticos de una de las mejores voces que ha dado la música. La leyenda del rock recorrerá El Prado de San Sebastián en un espectáculo muy similar a los de la banda inglesa.

Capitán Mercury, que al igual que Queen cuenta con cuatro miembro, rememorará con el máximo respeto, cariño y fidelidad inolvidables como 'We are the champions', I want to break free' o 'We Will rock you'.

El grupo tributo, que cuenta en con varios premios en festivales de Barcelona, Valencia o Sevilla, es uno de los más reputados a nivel internacional como grupo tributo a Queen. Capitaneado por el sevillano Rafael Arenas-Telera, voz y piano, lleva en su mochila más de 400 conciertos a nivel nacional. Un grupo con escenografía y sonido fiel a Queen pero que destaca por contar con una elevada calidad artística.