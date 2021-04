Un sector que ha sufrido y va a sufrir los efectos de la cancelación de la Feria de Abril por segundo año consecutivo es el de la moda flamenca. Por ello, El Correo de Andalucía ha querido recoger de primera mano las impresiones de una de las tiendas que surten de trajes de flamenca, flores y demás complementos a nuestra ciudad.

Concretamente hemos hablado con María, la tercera generación de la firma Lola Azahares ubicada en la calle Cuna. Ella relata que “aunque llevemos solo un año de pandemia, realmente son dos temporadas las que lleva afectando a la moda flamenca”, debido a que la declaración del primer estado de alarma, y el consiguiente confinamiento fue un mes antes de la Feria. Es duro tener que reconocer que “son prácticamente dos años sin que entre dinero en las cajas”, se sincera esta comerciante.

“Hicimos batas y demás prendas a diferentes centros, como por ejemplo comedores sociales. Fue nuestra forma de ayudar a la sociedad”

Esta firma de moda flamenca fue una de las que no se quedó de brazos cruzados durante los peores meses de pandemia, es decir, marzo y abril de 2020: “Hicimos batas y demás prendas a diferentes centros, como por ejemplo comedores sociales. Fue nuestra forma de ayudar a la sociedad”, presume orgullosa María. De igual forma, con el proceso de desescalada de los meses de mayo y junio, comenzaron a vender mascarillas de telas, pero eso no fue suficiente para salvar el negocio, ya que como cuenta la propia María: “Ninguna empresa de moda flamenca ha recibido ayudas económicas, por lo que estamos bastante mal”.

La forma que han tenido de reinventarse en Lola Azahares ha sido con una colección de ropa llamada Women’s Clothes , que se basa en artículos de exclusividad artesanos. “Han salido muchas camisetas de edición limitada con dibujos como si fuesen hechos a mano, que son muy ponibles para la mujer, bien para el día a día como para salir un sábado y ponértela con un tacón. Esto es realmente lo que nos ha ido salvando durante estos meses”, y además, María asegura que al haberles funcionado tan bien, han decidido dejarla fija en su tienda.

“Nos hemos unido para hacer un proyecto que incentive a la mujer a salir vestida de flamenca durante esta semana de feria. La idea es que empiece en Sevilla y se vaya extendiendo por toda Andalucía”

A la hora de afrontar esta nueva temporada, María admite que mentiría si dijese que ha ido bien, aunque es reseñable la iniciativa puesta en marcha por parte de todos los diseñadores de moda flamenca y que incluso ha conseguido el apoyo del Ayuntamiento de Sevilla: “Nos hemos unido para hacer un proyecto que incentive a la mujer a salir vestida de flamenca durante esta semana de feria. La idea es que empiece en Sevilla y se vaya extendiendo por toda Andalucía”.

Debido al apoyo por parte del Ayuntamiento a esta iniciativa de los diseñadores de moda flamenca, se están dando muchas contradicciones, provocando algunas quejas por parte de la gente, argumentando que no se están respetando, ni se van a respetar, las medidas de seguridad, “Y no es así”, añade María. “Somos muy conscientes de la situación de crisis sanitaria que padecemos y tenemos muy presente que antes de nada está la lucha contra la pandemia. Además, esta iniciativa no va a salvar la temporada, simplemente ayudará a que no sea tan nefasta”. Lo que se pretende con esta iniciativa es que “Todas las mujeres que salgan durante esta semana de Feria a la calle, bien a tomar algo con su pareja, o bien a darse una vuelta con sus amigos lo haga con su traje de flamenca y no con ropa normal, o por lo menos con una flor”, explica la encargada de Lola Azahares.

“Tampoco pedimos ayudas económicas porque somos conscientes de la situación que hay y al fin de cuentas un negocio lo que quiere es trabajar, no estar viviendo de ayudas”

Para concluir, María espera “aguantar y sobrevivir de la manera más optimista que se pueda. Tampoco pedimos ayudas económicas porque somos conscientes de la situación que hay y al fin de cuentas un negocio lo que quiere es trabajar, no estar viviendo de ayudas”. Añade que confía en que la situación vuelva a la normalidad lo antes posible, además de no querer pensar en una tercera temporada ‘anulada’, porque sus artículos son muy temporales, y están reconocidos como un lujo y por lo tanto son muy difíciles de mantener.

“Cuando tantos años pasan dedicados a un negocio, da tiempo de subir, bajar, crecer y equivocarse, luchar y superar, sentir, disfrutar, reflexionar, soñar y reinventarse. Y yo que sigo siendo novel en la empresa, no dejo de aprender, de la mano de mi familia que es todo un lujo. Nos quedan muchos sueños por cumplir, numerosas colecciones que vean la luz y una lista interminable de metas por alcanzar”, firma María en la página web de Lola Azahares.