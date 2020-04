La investigación es uno de los pilares fundamentales en nuestra sociedad, sobre todo, en crisis sanitarias como la que estamos viviendo actualmente. Por ello, en estos instantes debe primar el conocimiento y la opinión de los expertos a la hora de informarse. Lucía Almagro Ruz es biotecnóloga con un máster en bioingeniería, investigadora en virología y actual doctoranda en Investigación básica en Diabetes, que apuesta por la divulgación científica en sus redes sociales. Muchos la conocen como @diariodeunacientifica en la red social Instagram.

¿Cómo definiría usted el virus Covid-19?

Yo comparo siempre al Covid-19 con un Kinder sorpresa, es un virus bastante sencillo. Dentro de él se encuentra su ADN, el material genético, como el regalo del Kinder; mientras que, por fuera, va protegido por una capa de protección para que el ADN no se rompa. A diferencia de otros virus con más capas, el coronavirus tiene menos resistencia.

El Covid-19 lo que hace es entrar dentro del cuerpo y, una vez que entra, se mete dentro de las células que conforman nuestro cuerpo, poniéndolas a trabajar para él. Utiliza toda la célula para sobrevivir y multiplicarse lo máximo posible. El problema de este virus es cuando afecta a células vitales para nosotros, como las que están en los pulmones. Cuando esas células dejan de hacer su función habitual y solo trabajan para la producción del virus provoca a la persona efectos como la tos o la falta de aire.

¿Cuál piensa que es el origen del coronavirus? ¿la transmisión ha sido realmente mediante un murciélago?

Lo he investigado y sí que se sabe con certeza que, desde sus inicios, el virus siempre ha estado en un murciélago. Sin embargo, no es cierto que la transmisión del coronavirus fuese de un murciélago a un humano. De hecho, se ha descartado por completo que la persona que empezó con este virus entrase en contacto con él mediante murciélagos. Existe la teoría de que hay un hospedador intermedio, algún animal vivo que ha sido infectado por coronavirus y que, luego, ha podido infectar a un humano. Esta teoría es bastante creíble porque hay estudios genéticos que comparan las frecuencias genéticas y han demostrado que las homologías se parecen hasta en un 80 por ciento. Por tanto, el Covid-19 puede venir de un murciélago, pero hay un salto intermedio en esa transmisión que aún no se sabe.

¿Cómo percibe el avance del Covid-19 en España?

Aunque parezca que se va a acabar el mundo, yo estoy muy tranquila. Nos estamos focalizando solo en que hay muchas muertes y muchos contagios; sin embargo, si lo miras en porcentajes y matemáticamente, no es para tanto. El problema se encuentra en que el Covid-19 es toda una incógnita para nosotros y a lo desconocido siempre se le tiene más miedo.

El avance de este virus ha sido bastante gordo a nivel mundial. No obstante, no creo que en España estemos tan mal como lo pintan, están disminuyendo muchísimo los casos. El problema de este país no es que el virus esté por todos los sitios, sino la saturación de la sanidad. Si miras los porcentajes, solo un 0,35 por ciento de la población ha sido contagiada. Es un dato ínfimo. De hecho, la gripe contagia mucho más que el coronavirus. Por eso, no creo que sea un problema controlarlo.

¿Se puede prever si el Covid-19 se va a convertir en un virus estacional?

Hay varios estudios científicos que analizan cómo afecta la temperatura y la humedad al Covid-19, y han demostrado que la capacidad que tiene para contagiar a una persona es de entre dos y tres personas más. Por cada grado de temperatura que aumenta se reduce un 0,03 la capacidad de contagiar, por lo que, si hay un aumento de 10 grados la capacidad de contagio se reduce hasta un tercio. Con la humedad pasa más o menos lo mismo. Por tanto, en verano se reducirá la capacidad del virus tanto por la reducción de capacidad de contagio como por estar más distanciados socialmente y no tanto en sitios cerrados. También, porque el sol inactiva el virus. En definitiva, el Covid-19 se va a seguir transmitiendo en verano, pero con menos probabilidades de contagio.

¿Hay evidencias de que el virus se encuentre en los alimentos de los supermercados?

La Escuela de Sanidad Pública de la Universidad de Harvard ha hecho recientemente unas recomendaciones poblacionales en un escrito denominado “Seguridad de los alimentos, nutrición y bienestar durante el Covid-19”. Aquí se dice que no hay evidencias de que se haya publicado algún estudio sobre la existencia de contagios provocados por alimentos de los supermercados. De hecho, no hay ningún estudio que haya analizado muestras de un supermercado y haya comprobado que no hay virus, por lo que no hay evidencias, ya sea porque nadie lo ha hecho o nadie lo ha visto.

Realmente, la supervivencia del virus en la superficie es muy limitada. Además, para contagiarte, el virus tiene que saltar a tus mucosas y ser infectivo. Desde luego, yo no limpio la compra ni me preocuparé por limpiarla. En mi opinión, es una pérdida de tiempo.

Recientemente, usted ha analizado un informe técnico realizado por el Ministerio de Sanidad, ¿qué opina?

El informe técnico del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad que he analizado está muy bien redactado, pero está basado en muchas evidencias científicas que aún están sin publicar o sin revisar por un comité científico de expertos. Pienso que lo están haciendo así para que la gente se alerte más y tengan más precaución porque si analizas los informes técnicos, no tienen ninguna consistencia. Creo que lo que hacen es decir que el virus está en todos sitios, a todas horas y en todo momento para que la gente tenga cuidado y no nos confiemos. Quiero pensar que es así, y no por desconocimiento, porque son buenos expertos.

¿Qué opina de la efectividad de los test rápidos?

A los test rápidos les veo bastantes lagunas. Una persona puede contagiar, sobre todo, uno o dos días antes de lo síntomas, y hasta 7 días después de los síntomas. No obstante, los test rápidos detectan después de los 7 días de tener síntomas. Si llevas 3 días con síntomas leves, este test va a dar negativo y, si tienes que esperar 5 o 6 días para que te dé positivo, has estado durante 10 días contagiando. Por tanto, la utilidad del test rápido habrá sido ninguna.

De manera que les veo bastantes lagunas y es más útil para saber quién ha superado la enfermedad que para ayudar a la gente. Pienso que deberían priorizarse las PCR en lugar de los test rápidos porque detectan hasta el más mínimo nivel de virus.

¿Quién piensa que sacará antes la vacuna?

Pienso que los chinos serán los primeros en sacar la vacuna. Sin embargo, habrá que ver cuáles son los controles de seguridad por los que pasará su vacuna. Al final, las prisas pueden jugar en contra de ellos, ya que se pueden producir efectos secundarios que, a lo mejor, en vacunas europeas con un control más exhaustivo, no ocurren.

Las redes sociales se han convertido en un instrumento para la difusión de bulos, ¿le preocupa como experta?

Muchísimo. Me paso el día subiendo publicaciones a mis redes sociales para intentar desmentir informaciones. Es una locura la cantidad de bulos que hay en internet. Yo, por ejemplo, veo reflejadas las consecuencias de esos bulos en mi abuela. Las personas mayores y los grupos vulnerables tienen mucha ansiedad y desesperación porque se piensan que van a morir mañana.

Las personas que difunden esos bulos solo piensan en enriquecerse ellos mismos y no en el efecto que puede tener en las personas. No sé si después de la pandemia se podrá ir para atrás y tomar medidas frente a esas personas. Espero que sí, porque está afectando muchísimo a la población.

¿Qué piensa usted que hemos aprendido durante esta crisis sanitaria?

Creo que el aprendizaje va a ser temporal, porque cuando esta pandemia pase, la gente se olvidará. Somos así, las cosas negativas por naturaleza las olvidamos. Yo espero que la investigación cale en la gente y se nos valore un poco más. También, que se valore más la sanidad pública y se invierta más en ella. Sobre todo, pienso que la gente está aprendiendo a valorar lo que es verdaderamente importante. Sin embargo, cuando volvamos a tenerlo todo y no tengamos limitado nada, se volverá a olvidar eso y todo se valorará igual que antes.