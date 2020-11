«No me imagino un mundo sin cines»

Dos todoterrenos se detienen abruptamente en una pradera. Laura Dern consulta un mapa en el interior de uno de ellos. Su novio, interpretado por Sam Neill, se pone en pie y, con lentitud, se quita las gafas de sol. No da crédito a lo que ve. Son dinosaurios. Esta escena pertenece a Parque Jurásico (Steven Spielberg, 1993), la primera película que José Antonio Rayo recuerda haber visto en cines. Años después, José Antonio es el dueño de los Cines Zona Este, localizados en Sevilla Este. Son los únicos cines , en Sevilla capital, que se han resistido a cerrar ante las restricciones horarias.

¿Cómo recibisteis las nuevas restricciones y por qué decidisteis mantener el cine abierto?

Después de los tres meses de confinamiento habría sido un ruina volver a abrir para, luego, tener que cerrar otra vez. Así que nos hemos negado a hacerlo. No obstante, la decisión la hemos tomado por nuestros clientes. Ellos nos pidieron que abriésemos y hemos hecho el esfuerzo aunque económicamente no nos sea viable. Los horarios que damos, matinal y sobremesa, son muy malos, ya que los principales en un cine son los de tarde-noche. Pero, al menos, así el cliente no pierde la costumbre de ir al cine. En caso de que quiera ir, mal que bien, cuenta con una posibilidad.

¿Cuántas salas hay abiertas?

Nosotros tenemos las diez salas abiertas. Somos un cine pequeño, no una cadena. Por supuesto, tenemos que mantener las distancias de seguridad y todos los mecanismos que hemos puesto. El cine es uno de los sitios más seguros que hay. Aún no se ha detectado ningún caso de coronavirus en ellos y creemos que el cliente puede sentirse a salvo y, por tanto, nosotros podemos seguir abiertos.

¿Qué se proyecta cuando no hay estrenos?

Al haber ausencia de estrenos, estamos intentando innovar. Buscamos clásicos o películas que nos piden los clientes. Ahora tenemos un ciclo de Harry Potter. Empezamos la semana pasada con la saga y todas las semanas ponemos una película. Estamos buscando cosas nuevas: clásicos de Disney, de superhéroes, etc. A falta de estrenos, hay que buscar alternativas.

Al margen del coronavirus, ¿es difícil sacar adelante un cine hoy en día?

Sí. En el cine hay mucha competencia. Antes había muchos cines pequeños, con pocas salas, pero ahora hay muchos multicines y la diferenciación entre estos es nula. Nosotros nos diferenciamos en nuestros servicios, ya que todos los cines tienen las mismas películas, los mismos proyectores y la misma calidad, y las butacas son similares.

¿En qué sentido sus servicios son distintos?

Nosotros buscamos fidelizar al cliente. No queremos tratarlos como si fuésemos cajeros de supermercado, diciéndoles: “Hola, buenas tardes, ahí tiene usted su sala”, sino intentando ser un poco más cercanos. Tenemos muchos que vienen todas las semanas y nos sabemos incluso sus nombres.

¿Cree que las distribuidoras han hecho todo lo posible para que el regreso de los cines a la actividad sea el mejor?

No. Aunque yo las entiendo, a nosotros se nos dijo que para esa época (tras el confinamiento) tendríamos películas de estreno pero, debido a las circunstancias, estos se han ido retrasando. Los cines estábamos abiertos, pero no teníamos películas que llamasen la atención. Sin embargo, algunas se han atrevido, como Padre no hay más que uno (Santiago Segura, 2019) y funcionó muy bien. Ahí se nos demostró que si había estrenos, el cliente venía.

¿Y el caso de Tenet?

Se decía que sería la salvación de los cines, pero no. Para que los cines se salven no basta un título. Se necesitan muchos. Quizá Tenet (Christopher Nolan, 2020) fue la película que tuvo más repercusión a nivel mundial, pero a nivel nacional me decanto por Padre no hay más que uno, que hizo buenas recaudaciones.

¿Qué ayudas han recibido los cines por parte de las instituciones gubernamentales tras el confinamiento?

Muy pocas y todas orientadas a costear gastos de compra de elementos sanitarios como alcoholes o geles. Pero poco más de momento.

¿Se imagina un mundo sin cines?

No. Siempre se habla de que el cine está en decadencia pero creo que siempre tendrá su hueco. El cine no es ir a ver una película, es una experiencia. Así que no creo que se acaben. Se transformarán, cambiarán, pero no llegarán a morir.