OCU Sevilla alerta del envío masivo de emails falsos de Hacienda

En recientes fechas y coincidiendo con la campaña de IRPF se ha detectado el envío masivo de mensajes de texto, correos electrónicos o incluso aplicaciones en los market store que, simulando ser la Agencia Tributaria tratan de captar nuestra atención para hacerse con los datos personales del consumidor y los de su tarjeta bancaria, según ha comunicado OCU Sevilla.

Los principales cebos que utilizan son:

■ Mensajes indicando la correspondencia de un reembolso o devolución del impuesto por importes de varios cientos de euros. En estos casos el formulario que aparece suele pedirnos los datos de nuestra tarjeta, personales, e incluso teléfono.

■ Avisos de problemas, como acciones fiscales de inspección, facturas no pagadas, alertas, etc. que remiten supuestamente a la sede electrónica de la AEAT, pero los enlaces descargan en realidad archivos maliciosos, o instan a introducir los datos bancarios.

Cada vez estas estafas son más sofisticadas y con mayor apariencia de estar tratando con un organismo público, por lo que la propia Agencia Tributaria ha remitido un Aviso de Seguridad a todos los contribuyentes ante el continuado incremento de casos de estafas a través de Phishing y webs simuladas que utilizan su imagen, logotipos y denominación.

OCU recomienda desconfiar de los mails o SMS de la Agencia Tributaria que soliciten información confidencial, económica o personal, número de cuenta o de tarjeta de los contribuyentes, o adjunten anexos con información de facturas u otros tipos de datos. Y si se ha caído en el engaño, ponerse cuanto antes en contacto con la entidad bancaria, para que puedan bloquear la tarjeta, así como proteger los saldos bancarios y tomar las medidas oportunas. También puede denunciarse en la web de la AEAT en su página de Ayuda en el apartado de consultas informáticas.

Si has recibido este correo electrónico pero no has hecho clic en el enlace, asegúrate de borrar el mensaje. Si accediste pero no has llegado a abrir el fichero que se ha descargado en tu ordenador, asegúrate de borrarlo de la carpeta de descargas y de eliminar también el mensaje. Si abriste el fichero, lo más probable es que te haya infectado: tendrás que poner en marcha el antivirus y, dependiendo de la magnitud del problema, recurrir a otras soluciones.