Paco Tous: «El comienzo de la nueva temporada dará un vuelco bastante grande»

Los hombres de Paco vuelven con una nueva temporada en un momento en el que España necesita el humor más que nunca. La serie arranca con el espíritu ‘paquero’ de siempre adaptado a los nuevos tiempos y con un giro importante que marcará un antes y un después en la trama. Así lo ha confirmado Paco Tous, el actor taquillero que, desde su primera serie nacional Los hombres de Paco, hemos visto en éxitos como La casa de papel, Allí abajo, Comisario, Con el culo al aire, La peste o la más reciente, Mentiras.

Paco, ¿cómo está llevando el confinamiento en Sevilla?

Bueno, desde un primer momento he sentido que el confinamiento era mi obligación como ciudadano. Es algo que nos está pidiendo nuestro Gobierno por nuestro bien y el de la sanidad pública. Es aburrido estar en casa, pero lo llevo medianamente bien.

¿Y como actor?

Teniendo en cuenta que después de esta primera tormenta no viene la calma, sino que vienen graves problemas económicos, estoy seguro de que la cultura será uno de los últimos ámbitos en tomar aire y levantar un poco la cabeza. A mí, sobre todo, me da mucha pena el teatro, que seguramente será el que más tarde en levantar la cabeza. Eso me da muchísima pena.

¿Qué opina de la actuación de los políticos para hacer frente al Covid-19?

Estoy un poco decepcionado. Creo que estamos en una situación especial que exige unidad y palabras como lealtad y sacrificio. Por eso, ver desde el minuto uno a los políticos enfrentados en discusiones públicas para conseguir votos, me ha desilusionado mucho. Me hubiese dado igual el color del Gobierno que estuviera en el poder, es una situación especial y yo hubiese acatado y arrimado el hombro.

¿Y de la actuación de los sevillanos?

Yo creo que la mayoría de la gente está respondiendo con altura a lo que se nos pide. Quizás la desescalada sea más difícil y habrá que poner más ganas, energía y fuerza que en el primer confinamiento. Sin embargo, estoy muy desilusionado con los casos que se están viendo en la ciudad en los que no se respeta la distancia de seguridad entre las personas. No nos están pidiendo tanto.

Ahora estamos en un momento en el que tenemos que seguir haciendo cosas por nuestro país y, más aún, cuando estamos logrando salir de esto. Tal y como dicen todos los científicos del mundo, ahora mismo la única solución es lo que estamos haciendo. No entiendo que haya un porcentaje de la población que no respete las medidas.

¿Te ha servido este parón para reflexionar?

No especialmente. Espero que salgamos bien, esto se va a conseguir superar, pero soy bastante pesimista en este sentido. No me he parado a pensar en que la sociedad vaya a ser mucho mejor.

Ahora que ha confirmado que vuelve a actuar en Los hombres de Paco, su primera serie nacional, ¿cómo reaccionaste cuando te contaron que habría una nueva temporada después de 10 años?

La verdad es que fue un poco increíble, no me lo imaginaba. Durante estos 10 años, después de las últimas emisiones, la serie siempre ha tenido mucho seguimiento y notábamos que en las redes sociales y en la calle nos preguntaban que por qué no volvíamos. Lo que más me gusta de todo es que la gente no pide una segunda parte, sino volver. Por eso, pensé que era una buena idea no hacer solo una segunda parte, sino que los personajes volvieran.

¿Qué recuerdos le vinieron a la cabeza?

La historia. A mí, la serie de Los hombres de Paco me sirvió mucho, fue casi una escuela. Era mi primera serie nacional y pasé tantas horas frente a la cámara... Fue como una escuela a la que le debo mucho.

¿Cómo será el regreso de Paco Miranda y retomar el ‘espíritu paquero’?

Bueno, el regreso se hará con 10 añitos más, por lo que se parte desde otro sitio. Pero, según he visto en los guiones, el espíritu ‘paquero’ se mantiene. Vuelvo con mucha ilusión, al menos es como vuelve el actor.

¿Y cómo será volver a actuar con Pepón Nieto en Los hombres de Paco?

Teniendo en cuenta que no hemos dejado de actuar juntos desde entonces, llevamos dos espectáculos de teatro y hemos coincidido en una serie y una película, yo creo que volvemos con los deberes hechos. Sabemos funcionar muy bien juntos, darnos los tiempos, y la comedia la entendemos los dos de la misma forma. Incluso, puede que nuestra química funcione en esta nueva temporada más que antes.

¿Qué podemos esperar de esta nueva temporada?

Solo digo que la acción de Los hombres de Paco al comienzo de la nueva temporada dará un vuelco bastante grande y se convertirá en otra cosa, pero con el mismo espíritu ‘paquero’.

¿Tenéis fecha o lugar de rodaje?

No, aún no está confirmado ni el inicio del rodaje.

¿Y algún actor confirmado?

Pepón Nieto y Carlos Santos son los únicos que sé que están confirmados, todavía el resto de los actores están en periodo de casting. Eso es lo que te puedo contar.

¿Podría hacer algún adelanto de la nueva temporada?

Nada, claro que no. ¿Quieres que te cuente el final y lo destripamos? No, ¿verdad?