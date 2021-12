Patricia López, la startup sevillana que revoluciona la sexualidad masculina: «El porno maleduca»

En 2014, el Instituto Sexológico Murciano ensayaba ya procedimientos científicos para solucionar el problema de la eyaculación precoz. Porque el hecho de que las relaciones sexuales les durase al 31% de los hombres menos de tres minutos ha sido un problema no solo en la cama, sino también psicológico, personal, de autoestima y de pareja. Aunque casi nadie hablara de ello. Patricia López se relacionó en el momento justo con los médicos murcianos y entendió justamente lo que buscaban aquellos facultativos: que este problema masculino dejara de ser una anécdota relacionada con el divertimento o la pornografía (“la gran escuela en la que aprenden los chicos”) y se convirtiera en un auténtico reto en cuya solución tenían que intervenir la ciencia, la comunicación y la empresa.

En tiempo récord, la sevillana Patricia López , que estudió Turismo en Viapol y trabajó durante años en una tienda estadounidense de juguetes sexuales, no solo ha pasado de crear una startup en la que solo creían sus familiares y amigos a facturar millones de euros en países de todo el mundo , sino a revolucionar la sexualidad masculina rompiendo todos los tabúes que rodeaban a esa cosa de la que nunca se hablaba de si era un problema que el hombre durase tan poco en la cama.

La compañía sevillana acaba de recibir el New Best New Company 2020 en los Sing Awards. Y para ello se ha tenido en cuenta aspectos como la apuesta de la empresa por invertir en investigación científica o la lucha por la normalización del cuidado sexual masculino. El premio ha sido recibido en Myhixel ( www.myhixel.com ) con mucho orgullo. “No creíamos que nos fuesen a premiar porque competíamos con decenas de compañías a nivel internacional, así que cuando nos llegó la noticia nos pareció increíble”, asegura Patricia, ya más acostumbrada a recibir reconocimientos.

Este lunes 3 de enero, Patricia repite experiencia en el CES de Las Vegas (EEUU), el Consumer Electronic Show o feria de productos electrónicos más grande del mundo. “En 2020 ya vinimos y nuestro de nuestro producto acabaron hablando sesenta medios a nivel mundial”, recuerda. En 2022 espera ya mucho más.