‘Pepos’ y violencia de género: perros adiestrados que podrían salvar la vida de una mujer

Todas las semanas, ellas visitan la Asociación Pepos Andalucía para poder adiestrar a sus «pepos», una entidad sin ánimo de lucro ubicada en Málaga y Granada. Perros que son entrenados para acompañar a las víctimas de violencia de género y poder defenderlas en el caso de que el agresor se intente acercar a ellas. De esta forma, estas mujeres ya no tienen que aislarse en sus casas y pueden salir a la calle más tranquilas porque sus «pepos» les protegen del daño físico, pero también les ayudan a recuperar la confianza en sí mismas, la seguridad y la autoestima que habían perdido por su agresor. Victoria dice que el vínculo con su perra es «maravilloso». «Cuando yo estoy triste, mi perra está triste. Se le nota en la cara y no se mueve de mi lado. Yo no voy a ningún lado sin ella. Para mí es muy especial», añade.

Esther (nombre ficticio para preservar su identidad) estuvo quince años con un hombre que la maltrataba hasta que consiguió salir de esa relación. «Yo no salía de mi casa porque tenía depresión, ansiedad y fobia a salir a la calle y a las personas. Hace cuatro años una policía me comentó que existía una asociación que me podría ayudar con un perro de protección y, desde entonces, estoy recuperando mi vida», manifiesta.

Natalia (nombre ficticio para preservar su identidad) estuvo recibiendo amenazas de muerte de su agresor durante un año. El maltrato psicológico al que estuvo sometida provocó que, a los seis meses, ella se encontrase sumida en una profunda depresión e, incluso, intentase suicidarse porque veía que la situación de violencia que vivía no acababa. Pero un día se dio cuenta de que no podía seguir así. Ella interpuso una denuncia y empezó a recibir ayuda psicológica. Más tarde conoció esta asociación y ya lleva un año yendo a adiestrar a su perra. Natalia revela que, gracias a su perra de protección, ha recuperado la confianza en sí misma. «Estoy volviendo a hacer una vida bastante parecida a la que tenía antes porque ya sí puedo salir a la calle», agrega.

Victoria (nombre ficticio para preservar su identidad) fue maltratada psicológicamente durante quince años hasta que su relación acabó en palizas. «Me cogía del cuello diciéndome que me iba a matar. Y, cuando decidí separarme, le quemó el coche a mi padre y fue a matarme con un machete de 47 centímetros», explica. Por culpa de su agresor, ella no era capaz de salir a la calle, pero un día descubrió la Asociación Pepos Andalucía y volvió a recuperar su libertad y su vida. «Mi perra Kimba me ha cambiado la vida. Ya no tengo tanto miedo, me siento fuerte con ella porque me protege. Ahora puedo salir a la hora que sea sin estar atemorizada», añade.

Antes de conocer esta asociación, todas ellas no habrían salido a la calle con tanta tranquilidad como lo hacen en este día. Antes, todas ellas temían por su vida cada vez que ponían un pie en la calle. Pero ahora ellas han dicho «basta» y se han armado de valor para no tener más miedo. Y esto no sería posible sin sus perros de protección, que podrían salvar la vida de cualquiera de ellas.

Los perros de protección son entregados totalmente gratis a las mujeres, según cuenta esta asociación. Para poder acceder a la asociación y tener un perro de protección, las mujeres tienen que hablar antes con la trabajadora social y la psicóloga del centro para evaluar si esa persona puede tener un perro o no y darle uno adecuado a su perfil. Son perros que van equipados con un bozal de impacto con el que no pueden morder, un collar al que denominan «freno» y un arnés como «acelerador». Si la mujer coge el arnés, el perro ya se pone en guardia y vigila su entorno. Y, en el caso de que el agresor intente traspasar el perímetro de seguridad que marca la mujer, el perro impacta contra el agresor para disuadirle el tiempo necesario para que acudan los Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

Estas mujeres también han creado «un vínculo inexplicable» entre ellas. Empleando las palabras de Clara: «Todas, que somos muy diferentes y de distintos sitios, hemos visto que no estamos solas y que hay más casos como el de nosotras. Nos damos el apoyo que las instituciones no nos dan».

En este sentido, los perros de protección les han cambiado la vida a las nueve mujeres de la Asociación Pepos Andalucía. Se sienten más seguras con un animal que las acompaña y protege. Y les da la posibilidad de pedir ayuda de forma más inmediata si su agresor quebranta la orden de protección. «La protección que me aporta el perro no me la da nadie. Un día iba andando por la calle y apareció mi agresor. Me pegó un tirón del teléfono, me dio un puñetazo y me quitó el teléfono. Tuve la suerte de que me socorrió una persona, pero ¿y si esa persona no hubiese estado? ¿Qué hubiese pasado? Si yo en ese momento hubiese tenido a mi perro de protección, el perro le habría atacado. Y a mí eso me daría esos segundos o ese medio minuto de ventaja para salvarme la vida », cuenta Clara. Del mismo modo, Esther dice que ella tiene una orden de alejamiento de 500 metros contra su agresor y, antes de tener a su perro, él se saltaba la orden cuando quería. «Como sabía que yo no salía de casa porque tenía miedo, él siempre iba» , argumenta.

Las órdenes de protección han sido creadas para proteger a las mujeres que sufren violencia de género y están en una situación de riesgo. Sin embargo, según cuentan Victoria, Natalia, Esther, Clara y Nicole, que tienen un riesgo muy alto, tienen ciertas deficiencias, como que el móvil que les facilitan para llamar si el agresor se les acerca «suele servir poco». No es una solución inmediata porque pueden tardar mucho en contactar con los policías y, otras veces, no tienen posibilidad de usar el teléfono. El estudio «Factores de riesgo asociados con la reincidencia policial en violencia contra la pareja en España» confirma que la seguridad que ofrecen las órdenes de protección a las víctimas de violencia de género es muy limitada porque los agresores las incumplen constantemente. Aunque, según el artículo 468 del Código Penal, el quebrantamiento de esta orden de protección o de cualquier otra condena del agresor supondría una pena de prisión de «seis meses a un año si estuvieran privados de libertad y con la pena de multa de doce a veinticuatro meses en los demás casos» .

No sin mi «pepo»

Los perros de protección no pueden entrar en cualquier establecimiento porque no están reconocidos en la ley como un perro guía, que ayuda a personas invidentes. La mayoría de los sitios en Málaga permiten que las mujeres entren con sus «pepos», pero en el resto de las ciudades es más complicado. Y cuando entran con sus perros de protección, ellas tienen que dar muchas explicaciones y mostrar el papel de la orden de protección. De hecho, en el hospital no les permiten entrar con el perro, pero le acompaña un guarda de seguridad para que ellas puedan entrar tranquilas. Es un peligro que ellas tengan que dejar a su animal y entren en un establecimiento solas porque puede estar allí su agresor. Nadie les asegura que vayan a estar libres de acoso o amenazas en cualquier establecimiento público si no están con su perro de protección.

Las mujeres que tienen un perro de protección solo quieren que la Junta de Andalucía invierta más en darles «facilidades» para tener a sus perros y que puedan entrar con ellos en todos los sitios. Victoria expresa: «Si quieren te dejan pasar y si no, no te dejan pasar. Depende de la buena voluntad del dueño del comercio porque no está reconocido como un perro guía. Si el perro no tiene una documentación en regla no los dejan entrar. Nosotras no vamos a parar de luchar por nuestros derechos por las que faltan por venir. No quiero que las carencias que he pasado yo como superviviente las tengan otras mujeres».

Victoria cuenta que ha pedido al juez que le permita entrar en todos los sitios con su perra porque ella corre un «alto riesgo». El juez pidió un informe a la policía para asegurarse de que la perra no era ningún peligro para el resto de las personas e hicieron un informe favorable. El juez está de acuerdo con que la perra le acompañe a cualquier lugar como un perro guía, pero lleva un año esperando a que le firmen los papeles. «Ya podría estar muerta y todavía no me ha firmado el papel», concluye.

Hay algunas campañas activas en la plataforma Change.org para abordar esta problemática y acordar una legislación. Una de ellas es la que ha publicado una de las nueve mujeres de esta asociación que cuenta ya con 84.058 firmas. La petición se puede encontrar con el título: «Mi expareja me maltrató y mi perra de protección me da seguridad. ¡Dejen que me acompañe!».