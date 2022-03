Pickleball: el deporte de moda en EEUU que ya triunfa en Sevilla

En Sevilla, uno de los centros que está apostando por la implantación de este deporte es el Club de Campo La Motilla . Desde la Dirección de este club de ocio familiar lo tuvieron muy claro “se trataba de una modalidad deportiva con mucho auge fuera de España, y en nuestro esfuerzo por traer a nuestros socios las ofertas de entretenimiento más innovadoras y con más éxito, no dudamos en ponerlo al alcance de todos”.

Actualmente su práctica no para de crecer, porque se trata de un deporte muy asequible, que puede prácticarse a cualquier edad, y que reúne facilmente a distintas generaciones de una misma familia o de grupos de amigos.

Un senador quería jugar con un amigo en la pista de bádminton de su jardín. No encontraron ni las raquetas ni el volante, así que improvisaron con unas palas y una pelota agujereada. Así nació el Pickeball, que se quedó el nombre del que más insistentemente persiguió la pelota aquel día: Pickle, el perro.



A grandes rasgos, su dinámica es bastante sencilla: se juega a 11 puntos, solo se puntúa cuando se está sacando. El servicio es igual que en el tenis: en diagonal. Tiene que botar una vez en cada lado antes de poder devolverla sin botar. La zona verde a pie de red es la zona de no volea, donde no se puede entrar a no ser que la pelota esté ya dentro. Lo demás es cuestión de probar, prácticar y engancharse.

Así, durante todo el mes de febrero y marzo, La Motilla está presentando a sus socios esta modalidad deportiva con jornadas de divulgación gratuitas y ofertas especiales: alquiler de material gratis y precios reducidos. Objetivo: que todo el mundo disfrute y pueda engancharse a este deporte para todos los públicos.